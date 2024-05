Mutatjuk, hogy miért is olyan fontos a rizs

A rizsfogyasztás története

A rizs az egyik legősibb kultúr-és gabonanövény. Délkelet-Ázsiában már közel 5000 éve termesztik. Bár Európában a római korban még drága, egzotikus, nehezen elérhető élelmiszernek számított, a középkor óta már felénk is az egyik leggyakrabban fogyasztott gabonaféle, az Ibériai-félsziget irányából, az ottani arab–mór kultúra részeként került át hozzánk. Olaszországban a 15. század elejétől fogyasztják, Magyarországon - csakúgy mint a Balkán-félsziget országaiban - valószínűleg a törökök honosították meg.

A legtöbb rizst azonban még napjainkban is Ázsiában, azon belül is Kínában, Indiában és Indonéziában fogyasztják, itt fő élelmiszeralapanyagként tekintenek rá.

Fajtái

Fehér “A” és “B” rizs

A boltokban kapható 2 leggyakoribb, szokványos fehér rizs, amely lehet hosszabb vagy rövidebb szemű, és hazánkban is megterem. Az “A” és a “B” minőség között a szemek töredezettségében, egyformaságávan van különbség, a “B” esestében szükség lehet némi átválogatásra. Ennek a fajtának az egyik legmagasabb a glikémiás indexe, ugyanakkor valódi, hasznos tápanyagból a hántolás és fényezés miatt csak keveset tartalmaz.

Barna rizs

A diétázók és egészségtudatosságra törekvő emberek körében ma már egyre többen fogyasztják, azonban népszerűsége még mindig hátul kullog a fehér rizzsel szemben. Ennek oka, hogy nehezebben és keményebbre fő, és karakteres, enyhén diós íze is megosztó: egyesek rajonganak érte, mások azonban sosem tudnak megbarátkozni vele. A barna rizs feldolgozása során a szemeket megfosztják külső héjuktól, a belső héjat - ami a rizs korpáját és a csírát tartalmazza- rajta hagyják. A barna rizs emiatt igen tápláló, tele van rostokkal és vitaminokkal, glikémiás indexe alacsonyabb, ezért fogyókúrázók számára sokkal jobb választás a fehérnél. Liszt is készül belőle, amivel kiválóan lehet helyettesíteni hagyományos búzalisztet, mivel a rizs nem tartalmaz glutént, így ezt cöliákiások is bátran fogyaszthatják.

Olyan embereknek azonban, akiknek gyenge a bélrendszere, érdemes a hagyományos fehér rizst választani, mivel magas rosttartalma irritálhatja a bélnyálkahártyát.

Basmati

A világon az egyik legegészségesebb, Indiából származó rizsféle, hosszú szemű, pergős állagú, kellemes illatú és hamar megfő. Glikémiás indexe jóval alacsonyabb, mint a hagyományos fehér rizsé, ezért jó választás szénhidrátszegény diáétát követőknek. Kiváló kísérője a pikánst fűszerezésű ázsiai ételeknek.

Jázminrizs

A sima rizs után az itthon talán legtöbbet használt fajta, a basmati család tagja. Illatos, hosszú szemű, könnyen és hamar elkészíthető. Csak arra kell vigyázni, ahogy a basmatinál is, hogy ne főzzük túl, mert azzal megöljük. Kevésbé drága, akár piacon is megvásárolható a terménykereskedőknél, illetve a nagyobb élelmiszerláncokban saját márkás változatban is elérhető. Ázsiai ételekhez kiváló, nem ragad, szépen pereg. Mi tejberizshez és rizottóhoz semmiképpen nem használnánk, de köretként különben kiváló választás.

Arborio rizs, azaz rizottórizs

Kerekded, hosszabb főzést igénylő, tapadós állagú rizsféle, ideális a pépesebb állagú ételek, például rizottó, esetleg rizses hús készítéséhez, emellett tejberizshez. Hátránya, hogy viszonylag drága, ezért ha akciós, érdemes betárazni belőle. Az olasz tésztákhoz hasonlóan fogkeményre főzve a legjobb.

Sushirizs

A rizottórizzsel rokon fajta, ez is hosszabb főzési időt igényel, hasonlóan tapadós állagú, azonban ez egészen apró szemű. Sóval és só nélkül is készíthető, a formázást csak azután kezdik meg, miután kihűlt.