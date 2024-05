Itt az idő kipróbálni a legújabb őrületet, a ropogós rántottát! - videó

A népszerű közösségi oldalon, a TikTokon futótűzként terjed egy recept, amit a kitchn.com szemlézett és tesztelt le a közelmúltban: ebben ugyanis nem a tojáshéj ropog, hanem a vajon pirított zsemlemorzsa, ami meglepő módon mégis passzol a tojásos klasszikusunkba.

A recept a következő:

Ropogós rántotta

Hozzávalók:

tojás

tej

reszelt parmezán

só, bors

vaj

durva szemű zsemlemorzsa

Elkészítés:

A tojásokat felverjük, öntünk hozzá egy kis tejet, ízlés szerint reszelt parmezánt, majd sózzuk, fűszerezzük. Egy serpenyőben, közepes lángon vajat olvasztunk, és hozzáadjuk a lehetőség szerint durva szemű zsemlemorzsát vagy pankómorzsát - két tojásonként egy evőkanállal számolhatunk - és szépen lassan, folyamatos kevergetés mellett aranybarnára pirítjuk, megvárva, míg a vaj finom dióillatot áraszt (ez kb. 4 perc). Hozzáadjuk az elhabart tojásokat, és a szájízünknek megfelelő sűrűségűre főzzük a rántottánkat.

Extra tipp: mielőtt a tojást ráöntjük a zsemlemorzsára, egy evőkanálnyit szedjünk ki belőle, és a kész rántottánkat hintsük meg vele - így még ropogósabb lesz az élmény!

Extra tipp 2.: érdemes a vajon pirított zsemlemorzsát máshol is bevetni, például magvak helyett salátákhoz, extra textúraként, olaszos tésztákhoz is tökéletesen passzol!

