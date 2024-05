SCRUTON – egy hely a fővárosban, ahol a gasztronómia és szellemi örökség találkozik

A Scrutonba betérve pezsgő közösségi életet tapasztalunk. Változatos kulturális és közéleti programok, izgalmas tartalmak. Hogyan tud mindezekhez kapcsolódni az étterem és az étkezés?

K.F.D.: Névadónk, Sir Roger Scruton is arról beszél egyik írásában, hogy „az étkezést minden hagyományos társadalomban egy közösségi, gyakran pedig vallási aktusnak tekintették, amelyet rituálékkal ékesítettek és egyfajta ünnepként kezeltek.” Tulajdonképpen a mi filozófiánk is erről szól. Az étkezésre úgy tekintünk, mint ünnepre: ha csak rövid időre is, de lehetőséget kapunk, hogy kiszakadjunk a hétköznapokból. Találkozzunk, beszélgessünk, és közösségben éljük át az étkezés örömét. Ezen a ponton pedig tökéletesen találkozik a közösségi tér a gasztronómiával.

Hogyan tud ehhez a filozófiához alkalmazkodni az étlap?

K.F.D.: Izgalmas kérdés, hogy hogyan lehet belefűzni az ételek elkészítésébe és kiválasztásába a Scrutonra jellemző értékteremtő, konzervatív gondolkodásmódot. Talán ennek leglátványosabb módja, hogy ételeinken keresztül is őrizzük a hagyományokat, hiszen számos magyaros ízvilágú receptet gondolunk újra. Vagy említhetjük italkínálatunkat is, amiben megjelenik Scruton bor iránti szeretete is.

Változatos gasztronómiai élmények, értékteremtő események, inspiráló környezet- ez jellemzi a Scruton étterem és közösségi teret, ami nemcsak programjaiban nyújt változatos kínálatot, de gasztronómiai téren is.

Fotó: Andrusch Virág

Milyen ételek közül választhatnak a vendégek?

B.G.: Étlapunk összeállításánál kiemelten fontos, hogy minél szélesebb körben tudjuk kiszolgálni vendégeinket. Jelenlegi kínálatunkban megjelenik a fúziós ázsiai konyha és a magyaros ízvilág is, így mindenki megtalálja azt az ételt, amit szívesen fogyaszt. A’la carte étlapunk mellett reggeli/ brunch, valamint heti menü is található a kínálatban.

Hogyan tudtok megújulni, miként tudjátok a törzsvendégeket is újdonságokkal meglepni?

B.G.: Körülbelül negyedévente frissítjük az étlapunkat, a szezonális ételekhez és alapanyagokhoz igazítva a menüsort. Ahogy névadónknak, úgy nekünk is fontos a lokalitás- halchipsünket például Rétimajorból szállítjuk.

Kóstoltuk a kávétokat, nekünk nagyon bejön! Mit érdemes tudni róla?

K.F.D.: Többféle kávé alapú ital van a kínálatunkban, így mindenki megtalálhatja a maga számára tetszőt. Ahogy étlapunk esetében, úgy a kávénál is törekszünk a magas minőségű termékek kiválasztására. A kávénkat egy kisebb pörkölőtől, az Impresso Micro Roastery-től szerezzük be. Ők biztosítják számunkra a kiváló minőségű specialty kávét.