Súlyos, rémisztő egészségügyi gondokat okoz a rosszul elkészített kebab

A rosszul elkészített kebab az egészségre veszélyes mikroorganizmusokat, és élősködő lárvákat is tartalmazhat

- figyelmeztetett Oksana Mikhaleva endokrinológus és táplálkozási szakértő.

A szakértő szerint a nem megfelelően elkészített kebab legnyilvánvalóbb veszélye a szalmonella és az E. coli fertőzés veszéle. Mikhaleva pontosította, hogy ezek a mikroorganizmusok a gyomor-bél szakaszra hatnak, és súlyos szövődményeket okoznak az immunhiányos embereknél, ami akár vérmérgezéssel is végződhet.

Mihaleva azt is megjegyezte, hogy a nyers hús különböző paraziták lárváit tartalmazhatja. Elmondása szerint a sertés- és marhahúsos ételek elkészítésénél különös gondossággal kell eljárni.

A táplálkozási szakértő emellett arra is figyelmeztetett, hogy a nyers hús rosszul emészthető. Hosszú ideig marad a gyomorban, majd a bélszakaszban is, és leterheli az emésztőrendszert. Emiatt hányinger, székrekedés vagy hasmenés is előfordulhat.

Több naptól több hétig is eltarthat, amíg az emésztés helyreáll egy rossz étkezés után

- mondta Mihaleva a lenta.ru-nak adott interjúban.

