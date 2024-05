Most kiderül melyik a britek (és a világ) kedvenc teája

A brit teázási szokások hosszú és gazdag hagyományokra tekintenek vissza. A legtöbb brit otthon vagy vendéglátóhelyen rendszeresen fogyaszt teát. Általában fekete teát, amelyet tejből és cukorból készítve szolgálnak fel. A tradicionális "afternoon tea" vagy délutáni tea időszakos teázást jelent, amely során apró szendvicseket, süteményeket és sütiket szolgálnak fel. A teázás fontos szociális esemény is, ahol barátok és családtagok együtt élvezik az időt és a finom teát.

Amint azt a legtöbb brit bizonyára már bejelölte a naptárában, április 21-e a nemzeti teanap, és a Britsuperstore szupermarket szakértőinek tanulmánya szerint a nemzet kedvenc márkája valószínűleg vitatható lesz néhány háztartásban. Egy csésze tea a brit kultúra szinte szent része, és sok vita kezdődhet pusztán azon, hogy mennyi teából készül a tökéletes csésze tea.

A szakértők szerint a Yorkshire Tea végzett az első helyen, mint a britek kedvenc teamárkája, és a Lotus Biscoff volt a legjobb keksz, amit hozzá lehet párosítani. Meglepő módon a zöld tea megelőzte a klasszikus angol reggelit. A Britsuperstore az Ahrefs és a Google kulcsszóadatait használta fel a népszerű teamárkákra vonatkozó keresések számának megállapításához.

Egy kutatás szerint a britek 45 százaléka napi 4-5 csésze teát gurít le - ez évente 50 milliárd csészényi teának felel meg. A megkérdezettek 75 százaléka fontosnak tartja a tea minőségét is, további 31 százaléknak pedig az ár sem utolsó szempont.

A természetes ízeket és felhasználási módokat kedvelők akár a hagyma héjából is főzhetnek gyógyhatású teát. Ahogy korábban megírtuk, méregtelenítő és immunerősítő teát is lehet készíteni a hagyma külső héjából. Egy edénybe tegyük bele a hájat, öntsük le forró, forrásban lévő vízzel, hogy ezzel kioldjuk a jótékony hatású antioxidánsokat. Hagyjuk ázni fedő alatt nagyjából 15 percig, ez után szűrjük le és már fogyaszthatjuk is.

Forrás: Mirror