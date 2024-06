Egy különleges magyar bor bekerült a világ legjobbjai közé

A tokaji borkülönlegességet a Decanter World Wine Awards (DWWA) elismert szakértőkből álló nemzetközi zsűrije 97 pontra értékelte.

Ezzel először került tokaji aszú a világ legjobb 50 bora közé.

Idén 18.143 bort neveztek a borversenyek csúcsának is nevezett megmérettetésre. Igen szigorúan pontozzák a borokat, aranyérmet kizárólag 95 pont felett adnak, míg a platina minősítés a 97 pont feletti tételeknek jár. A verseny végén a platina díjazást elért borokat újrakóstolva választja ki a legnevesebb szakértőkből álló zsűri azt az 50 legjobb bort, amelyek a Best in Show címet viselhetik.

„Őszintén reméljük, hogy ez a díj ráirányítja majd a figyelmet a tokaji aszúra. Legjobb tudomásom szerint ez az első aszú, ami Best in Show címet kapott. Nagy büszkeség ez számunkra” – magyarázza Szilágyi László.

A Gizella Pince családi borászat, a nagyszülők által indított vállalkozást 2005-ben vette át Szilágyi László a szüleitől, az akkor 1 hektáros birtok ma 20 hektárról szüretel. Korábban is neveztek már a DWWA borversenyére, tavaly például a pince 2019-es évjáratú édes szamorodni bora érdemelt ki platina minősítést.

A Magyar Mezőgazdaság kiemeli: a tokaji aszú több szempontból is egyedi. Egyrészről a sokszínű, vulkanikus talaj, másrészről az egyedi klíma, harmadrészről pedig az egyedi szőlőfajták, illetve a tokaji borászok több száz éves tapasztalata szükséges a megszületéséhez.

A díjnyertes Gizella aszú erősen limitált mennyiségben készült, összesen 1115 palack pihen a pincében. A magas cukortartalom mellett szép savai vannak a bornak, ezért kifejezetten izgalmas kóstolási élményt nyújt.

Gizella Pince 6 puttonyos Aszú 2019

Fotó: magyarmezogazdasag.hu/Dancsecs Ferenc

Az Origo a napokban számolt be arról, hogy a villányi borvidék egyik legpatinásabb borversenyén, a siklósi Szent György-napi Borversenyen Nagy Aranyérmet nyert egy másik közismert hazai bortermelő vállalkozás, a Bodor Borászat 2017-es Kékfrankosa. A benevezett 270 tételből mindössze 8 bor kapott 94-nél magasabb pontszámot, köztük a Bodor Kékfrankos 2017.

Ezzel az eredménnyel a Bodor Bence vezette borászat kivételes sorozatot tudhat magáénak,

tavaly ugyanis megnyerték a Magyarország legjobb vörösbora díjat a nemzetközi Winelovers Wine Awardson a 2016-os Bodor Cabernet Sauvignonnal. Ez a bor lett egyben az egyetlen Grand Gold érmet kiérdemlő vörösbor a benevezett több mint 840 tételből, emellett a Legjobb Cabernet Sauvignon, valamint a Legjobb Tanninhangsúlyos vörösbor címet is megkapta.