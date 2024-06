Követve a tavalyi nyár népszerű állomásait, a fogyasztók idén is találkozhatnak a Magyar Bor standokkal a Balaton Soundon és a STRAND Fesztiválon is, azonban idén a Budapest Parkkal együttműködve egész nyáron egy különleges, Buborékok Nyara Terasszal is várják a budapesti zenei élet szívében a borkedvelő fiatalokat. Koktélpromóció keretében a Sziget Fesztiválon, illetve a BOLDOGkisfalud Fesztiválon is részt vesznek a nyár borkoktéljai.

Idén is jön a Buborékok nyara - forrás: Magyar Bormarketing Ügynökség

A Magyar Bormarketing Ügynökség három koktéllal is készül a nyárra, hogy biztosan mindenki megtalálja a kedvencét. A koktélokat Nagy Zoltán, a Boutiq’Bar tulajdonosa, a hazai koktélvilág megkerülhetetlen alakja álmodta meg.

A rozéalapú Pink Vibe kékfrankossal, bodzaszörppel és egy csepp sóoldattal megbolondítva hoz frissességet a baráti iszogatásokba, míg a vörösbor és tonic egyesüléséből született Ruby Tonic a kesernyésebb ízek szerelmeseit szólítja meg; a stílusos tóparti felfrissülést pedig a fehérbor alapú Balaton Rizz garantálja, pezsgővel és levendulaszörppel kiegészülve.

A június 21-én, a Budapest Parkban megrendezett VALMAR-koncert estéjén - a Pont jó című dalukkal mutatják be, milyen tökéletesen passzol egy borkoktél a nyári estékhez - a kampányindító sajtótájékoztatón Rókusfalvy Pál, nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos elmondta, hogy „az Ügynökség Buborékok nyara kampányának célja a fiatalok megszólítása, így a kampány elsősorban az Y- és Z-generáció tagjait célozza meg olyan eszközökkel, amelyekre fogékonyak, és azt is célcsoport-releváns csatornákon, a közterületi eszközök mellett például fesztiválokon, valamint Instagramon, Tik-Tok-on, YouTube-on és influenszereken keresztül.”

Kiemelten fontosnak tartottuk, hogy a tavalyi sikeres együttműködés fényében idén is aktívan bevonjuk a hazai borásztársadalmat a kampányunk megvalósításába, így a "Buborékok nyarához" digitális csatornáikon és országszerte megtalálható, kóstolóhelyi aktivitásaikkal is csatlakozhatnak borászok.

- tette hozzá a kormánybiztos.

A kampány főszereplői tehát a buborékos borok, a pezsgők, a habzóborok és a fröccsök, valamint a bor- és pezsgőkoktélok, amelyek (újra)felfedezésére és felelősségteljes fogyasztására hívja fel a figyelmet a Magyar Bormarketing Ügynökség, derül ki a sajtóközleményükből.