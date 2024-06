Így készítsen konyhai hulladékból tökéletes tisztítószert

Egy tanulmány kimutatta , hogy az Egyesült Királyságban évente körülbelül 9,5 millió tonna élelmiszert dobnak ki a kukába, de hazánkban is gyakori probléma mindez. Sokan valószínűleg nem tudják, hogy a kiszáradt kenyeret, a megfonnyadt burgonyát vagy éppen a banánt más módokon is fel lehetne használni. Míg a citromot, a sót és az ecetet széles körben használják a tisztítóiparban, más élelmiszereket figyelmen kívül hagynak.

Matthew Harrison, a PriceYourJob takarítási szakértője a Mirrornak elmondta, hogy vannak furcsának tűnő de nagyon hasznos módjai az elpazarolt élelmiszereknek, ugyanis a különböző alternatív felhasználási módokkal minimalizálhatjuk a pazarlást.

Ne öntse ki a főtt krumpli vizét

Képünk illusztráció. Fotó: Unsplash

Ne öntse ki a maradék vizet, amiben a krumplit főzte – mondja Matthew. Ehelyett tegye a bemattult ezüstedényeidet a keményítőtartalmú vízbe, és hagyja ázni legalább egy órán keresztül.

Miután kivette az ezüstedényeket a vízből, alaposan öblítse le, majd tiszta ruhával törölje át. Ha az edény rozsdás, akkor áztatás előtt közvetlenül dörzsölje meg a burgonyával az adott területet.

- tanácsolta.

„Ennek vissza kell állítania az edény eredeti fényét, amelyet követően ismét ragyogóvá válik majd. Ne feledje, hogy ne adjon sót a vízhez, mert ez tönkreteheti az ezüstöt. A főtt burgonyavíz keményítőt tartalmaz, amely enyhe koptató tulajdonságokkal rendelkezik. Ha az ezüst edényeket ebbe a vízbe áztatja, akkor finoman eltüntetheti a foltokat anélkül, hogy kisebb karcolások keletkeznének az edényben. Ez egy gyengéd módszer néhány kereskedelmi forgalomban lévő ezüstfényezőhöz képest, amelyek túl drasztikusak lehetnek, és potenciálisan károsíthatják az ezüstfelületeket.”

Ha a vérfolt nem jön ki, használjon tejet

Fotó: Unsplash

Ha nehezen talál gyors megoldást egy vérfoltra, fontolja meg hogy tejet önt a ruhára.

Matthew azt mondja: „Mint minden foltnál, itt is a legfontosabb a gyorsaság, hogy mielőbb megakadályozzuk, hogy beleragadjon az anyagba. Öntsön hideg tejet közvetlenül a foltra – a tej hőmérséklete segít megakadályozni, hogy a vér tovább szivárogjon. Finoman dörzsölje be a tejet a foltba, majd öblítse le a területet hideg vízzel, hogy eltávolítsa a maradékot. Mossa ki a ruhadarabot a szokásos módon mosószerrel. Ha a folt továbbra is látható, ismételje meg a folyamatot, mielőtt megszárítaná.

Burgonyahéj a folttisztításhoz

Egy kis foltot találni kedvenc ingén mindig csalódást okoz - még inkább, ha nincs kéznél folteltávolító. Erre az esetre azonban érdemes egy félbevágott sárga krumplit használni.