Íme egy tartalmas leves a hétköznapokra, a csirkés karalábéleves tarhonyával

Hazánkban a levesek mindig is hatalmas népszerűségnek örvendtek, és számtalan változatban készülnek. Most egy olyan leves elkészítését mutatjuk be, amely akár főételként is megállja a helyét.

Vágólapra másolva!

Zsenge karalábéból nagyon finom zöldségleves készíthető, egy kis hússal és tarhonyával gazdagítva tartalmas lesz a végeredmény. Jó tanács: ha nem fogy el az összes leves egyszerre, akkor csak abba rakjunk tésztát, amit megeszünk, a többit tároljuk külön, mert különben a tészta magába szívja az összes levet. Csirkés karalábéleves tarhonyával Hozzávalók: 1 csirkemellfilé (kb. 30 dkg)

4 csirke felsőcomb-filé (kb. 30 dkg)

4 zsenge karalábé

1 közepes sárgarépa

1 csokor petrezselyem zöldje

1 nagy vöröshagyma

10 dkg tarhonya

só

zsiradék A zöldséges, húsos levesek igen laktatók, így második fogásra gyakorlatilag nincs is szükség

Fotó: Vidék íze magazin Elkészítése: Finomra vágjuk a meghámozott vöröshagymát, és kevés zsiradékon üvegesre sütjük. Hozzáadjuk a felkockázott csirkecombfilét, együtt pároljuk a hagymával. Amikor már félig megpuhult a hús, mehet hozzá a szintén kockára vágott mellfilé is. Ha az összes húsdarab szépen kifehéredett, hozzárakjuk a meghámozott, kockára vágott karalábét, sárgarépát, a felaprított petrezselyem zöldjét. Ha a karalábénak szép frissek és zsengék a levelei, akkor párat ebből is belevágunk a levesbe. Együtt dinszteljük, majd felöntjük egy-másfél liter vízzel, ízlés szerint sózzuk, és készre főzzük. Tálalás előtt sós vízben kifőzzük a tarhonyát, hozzákeverjük a kész leveshez. Ha további finom receptekre is kíváncsi, akkor látogasson el a Mindmegette oldalára.



A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!