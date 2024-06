Két új vegán desszertet vezet be a McDonald's

Sokak nagy örömére végre berobbant a nyár. Ezt az egyik legnépszerűbb gyorsétterem, a McDonald's új fagyasztott desszertkínálatával ünnepli meg. Sőt ezekkel a finomságokkal már azokra is gondoltak, akik esetleg diétáznak, vagy csak odafigyelnek az alakjukra, hiszen ezek kifejezetten vegán desszertek lesznek.

A gyorsétteremlánc azonban csak az Egyesült Királyság északnyugati területein és az Ír Köztársaságban fogja kínálni ezeket a különleges finomságokat. Szóval a többieknek sajnos ezúttal nincs szerencséjük, mert egészen idáig kell utazniuk, ha kedvet kaptak ezen egyikének kipróbálására. A környéken lakóknak viszont mindenképpen ajánlják, hogy próbálják ki a limitált kiadású Vegan Scoopok egyikét, amelyek csokoládé és eper ízben lesznek kaphatóak. Azok, akik kedvet kaptak erre az édességre sietnük kell, mert csak szeptember 3-ig lesznek a kínálatban.

A Choco és Strawberry Scoop a Vegetarian Society (Vegetáriánusok Társasága) jóváhagyását is megkapta, így fogyasztása a vegánok számára is engedélyezett.

Ha ez nem lenne elég a desszertrajongók számára, a McDonald's kínálatában továbbra is megtalálható a McFreezy és a McFlurry is. Az előbbi bizonyos helyeken már narancs, mangó és ananász ízben is megkóstolható.

Május elején derült ki, hogy a világklasszis sportoló, Szoboszlai Dominik lesz a McDonald's új reklámarca. 2024. június 4-étől pedig már bárki megkóstolhatja Dominik kedvenc mekis menüjét, amit a Liverpool futballistája állított össze. Domi Mekis kedvence

egy 100 százalékos Magyarországról származó csirkemellfilével készült, ropogós bundájú McCrispy-szendvicsből,

egy közepes méretű sült burgonyából,

egy csilis-majonézes szószból és

egy nagy pohár vaníliaízű shake-ből áll.

