Ezt kellene ennünk hús helyett, ha szeretnénk fittebbek lenni és elkerülni a szívpanaszokat

Charlotte Martin élelmiszerszakértő az interneten osztott meg egy táplálkozási tanácsot, amit napi szinten meg kellene fogadnunk, ha hosszú életre, általános fittségre, egészséges szívműködésre és erős immunrendszerre vágyunk.

A legtöbb ember a rendszeres edzésre, kellő mennyiségű folyadékfogyasztásra és a napi ötszöri étkezésre gondol, ha az egészséges életmódról van szó, azonban van még egy apró, mégis kulcsfontosságú szokás, ami segít abban, hogy formába hozzuk magunkat, és az emberek többsége nem is gondolna rá.

Charlotte Martin tanácsa ugyanis nem más, minthogy

helyettesítsük a vörös hús egyrészét dióval az étrendünkben, ez ugyanis nagymértékben csökkenti a szívbetegségek kialakulásának esélyét.

"Ha a hús egy részét növényi fehérjékre cseréljünk, sokat teszünk egészségünk érdekében. És most nemcsak a hüvelyesekről beszélek, de a diófélékről is. A dió textúrája, színe és álaga miatt például kiválóan alkalmas arra, hogy helyettesítsük vele a darált húst. A kutatásokszerint, ha az étrendünkben szereplő vörüs húsoknak csak egy kis részét pótoljuk dióval, máris csökkentettük a szívbetegségek kockázatát. Miért is ne próbálnánk ki még ma?"

Fotó: Flickr

A diófélék köztudottan kiváló vitamin-és ásványianyag források, bőven tartalmaznak többek között rezet, ami támogatja az immunrendszer működését, erősíti a csontokat és az egészséges szívműködését is felelős.

A réz hiánya növelheti a koleszterinszintet és a szívbetegségre való hajlamot is súlyosbíthatja. Ezen kívül jelenzős kockázatot jelent a vörös húsok fogyasztása is, már napi 50 gramm 9%-kal növeli a szívbetegségek kialakulásának esélyét

a Viktor Chang Kutatóintézet tanulmányai szerint. Ezért különösen javasolt a rézben gazdag élelmiszerek fogyasztása azon számára, akik kedvelik a vörös húsokat.

Természetesen nem szükséges átállnunk a vegán étrendre,

az is sokat segít, ha az általunk fogyasztott hús egy részét növényi eredetű fehérjeforrásokkal váltjuk ki.

Charlotte saját receptjei közül hozott egy példát, hogyan használhatjuk a diót húspótlóként:

"Ez a vegán taco egy tökéletes recept mindenkinek, aki szeretne többnövényi eredetű táplálékot fogyasztani. Ideális vegetáriánus ésvegán étrendet követők számára is. Ropogós dióval és kiadós lencsével készült, fehérje- és rostgazdag alternatívája a hagyományos taco tölteléknek, ám ízélményben semmivel nem marad alul a húsos verzióval szemben"- mondta.