A gulyás kifogyott, rántott karaj nem is volt! - Felfedeztük Dubaj gasztronómiai különlegességeit

Salvaje Dubai: Az ízek vadonja

Madrid, Barcelona, Párizs és Miami után Dubajba is megnyílt nemrég a híres japán étterem, a Salvaje, ami állítja, a város legjobb szusiját kínálja. A Salvaje, amely spanyolul “vadat” jelent, nem csak a nevében az. Az étterem belső tereit ugyanis a vadon inspirálta design jellemzi. A gazdag fa burkolatok, a zöld növényzet és a lenyűgöző műalkotások mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a vendégek úgy érezzék, mintha egy trópusi paradicsomban lennének, miközben Dubaj szívében tartózkodnak, közvetlenül a Burj Kalifa mellett.

Az étterem séfjei merészen kombinálják a különböző konyhák ízeit és ötvözik a hagyományos technikákat a kortárs stílussal. A kiváló szusi mellett más japán ínyencségeket is készítenek, különlegességeik közé tartoznak a perui és japán konyha remekei, amelyek egzotikus fűszerekkel és technikákkal készülnek. Az ételek nemcsak finomak, hanem művészien tálaltak is, ami tovább fokozza a gasztronómiai élményét. Az ételek mellett, az étterem bárját is érdemes kipróbálni, a koktélok mind kinézetben, mind ízükben is különlegesek.