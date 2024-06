A dietetikusok elárulják az igazságot arról, van-e helye a diétában a cukornak és a telített zsíroknak

Dr Hazel Wallace női egészségmentor és táplálkozási szakértő idén nyáron végzett kutatásában

igyekszik lerántani a leplet a legelterjedtebb táplálkozási mítoszokról, és kiegyensúlyozott életmód felé terelni az embereket,

bár tudja, hogy nincs egyszerű dolga, hiszen a mai kor velejárója a stresszes, túlhajszolt életforma.

Ráadásul igencsak ellentmondásos tanácsokkal bombáznak bennünket, mindahányszor az egészséges életmódról van szó, így nem csoda, ha lassan már képtelenek vagyunk kiigazodni ennek útvesztőjében. Emellett rendkívül szélsőséges az emberek hozzáállása is. Míg ötből egy embernek fogalma sincs, hogy mit jelent a napi ötszöri étkezés, a kutatásban szereplő személyek 40%-a pedig rendszeresen erősen feldolgozott, cukros ételekkel pakolja tele a kosarát egy-egy bevásárlás során. Vannak olyanok is, akik nagy ívben kerülik a telített zsírokat, vegetáriánus étrenddel kísérleteznek, a kutatásban részt vevők 35%-a pedig teljesen letette az alkoholt, ahogyan azt a Bristol Live is megírta.



Fotó: Shutterstock/Only 4K Ultra HD / Shutterstock/Only 4K Ultra HD

Dr Wallace szerint

minden embernek a teste máshogyan működik, és másképp reagál a bevitt táplálékokra, illetve a külsö környezeti hatásokra,

ezért hosszú időbe telik, amíg valaki egyénileg kitapasztalja, hogy neki személy szerint mi az, ami használ, és mit érdemes inkább kerülnie.

"Egyre többet szokás mostanában ultrafeldolgozott élelmiszerekről, telített zsírokról és glikémiás indexről beszélni, és valóban nem egyszerű helyretenni ezeket magunkban, amennyiben kiegyensúlyozott étrendet szeretnénk folytatni. Sok ember például állandóan nyomon követi a vércukorszintjét, ami valóban egy meghatározó pontja az általános egészségünknek. Azonban a megszállottság sem mindig célravezető, ehelyett a kiegyesúlyozottságra való törekvés lehet az egészség kulcsa hosszú távon. Tehát fogyaszthatunk alkalmanként magas glikémiás indexű ételeket is, azonban fontos, hogy elegendő összetett szénhidráttal, zsiradékkal, rosttal és fehérjével kombináljuk"

- mondja a táplálkozási szakértő.

Kollégája, Lily Keeling táplálkozási szakértő szerint pedig a friss élelmiszerekre kellene helyezni a hangsúlyt az erősen feldolgozott termékekkel szemben. Ezek ugyan finomak, hosszan eltarthatók, és kényelmesek is, hiszen minimális energiabefektetéssel elkészíthetők, azonban tápérték szempontjából messze elmaradnak a feldolgozatlan termékekről, hamar megemelik a vércukorszintet ezért gyorsabban is megéhezünk utána, emellett a bélflórára sincsenek túlságosan jó hatással, ha rendszeresen fogyasztjuk őket.

Érdemes ezért minél több friss zöldséggel és salátával kombinálni élelmiszereinket, hogy hozzájussunk a szükséges vitaminokhoz és ásványi anyagokhoz.

A dolgos hétköznapok során csábító lehet a félkész, fagyasztott termékeket választani időhiányra hivatkozva, azonban sokkal

jobban tesszük, ha még a hét elején előkészítünk, összevágunk több adag zöldséget, illetve csirkemellet, és kivesszük belőle az aznapra való adagot.

Ez egy remek módja annak, hogy a hétköznapi rohanás közben is biztosítsuk magunknak a napi egészséges étkezést.