5 ínycsiklandó desszert, amihez még a sütőt sem kell bekapcsolni

Cikkünkben 5 olyan nagyszerű süteményt mutatunk, melyet akkor is elkészíthetünk, ha nincs sütőnk, vagy a nyári melegben nincs kedvünk órákat állni a forró tűzhely mellett. A sütik olyan mutatósak és ízletesek, hogy senki nem mondaná meg róluk, hogy nem a sütőben készült, így akár vendégségben, vagy születésnapi összejövetelen is nagyot villanthatunk velük. Mivel többségük kifejezetten egyszerű, kezdőknek is sikerélményt okoz az elkészítése.

Oreo szelet sütés nélkül Amennyiben gyerekünk, párunk vagy barátunk rajong az oreo kekszért, nincs is annál szívhez szólóbb születésnapi ajándék a számára, mintha elkészítjük neki ezt a remek tortát. Egyszerű és elronthatatlan, így kezdők is bátran nekifoghatnak. Hozzávalók Az alaphoz: 50 dkg darált keksz (+ a szóráshoz)

18 dkg vaj

10 ek cukor

4 dl tej

5 ek kakaópor

1 csomag vaníliás cukor A krémhez: 8 dl tej

2 csomag tejszínes pudingpor

10 dkg cukor

15 dkg vaj

1 doboz mascarpone A középső réteghez: 25 db oreo keksz (+ a díszítéshez)

A tetejére:

2 dl cukrozott habtejszín

1 csomag habfixáló

A darált kekszet összedolgozzuk a vajjal a cukorral, a tejjel, a kakaóporral és a vaníliás cukorral, majd egy darált keksszel megszórt tepsiben elegyengetjük a tésztát. A tejben megfőzzük a pudingot, majd hagyjuk kihűlni. Ezalatt a cukrot a vajjal habosra keverjük, majd a mascarponét és a kihűlt pudingot is belekeverjük. Ezután rákenjük a krém felét a kekszes alapra. Az oreót egy zacskóban összetörjük, majd a krémre morzsoljuk. A tejszínt a habfixálóval kemény habbá verjük, majd a krém másik felét is belekeverjük. Óvatosan rákenjük az oreós réteg tetejére. A végén egész oreo kekszekkel díszítjük a süteményt.

