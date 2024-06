Ha rendszeresen szed gyógyszert, ezeket feltétlenül tudnia kell az ételekről, amiket eszik

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy érdemes megkérdezni a kezelőorvosunkat, gyógyszerészünket arról, hogy azok az ételek, amiket rendszeresen eszünk, milyen hatással lehetnek a vényköteles gyógyszer, amit felírtak számunkra. Kiderült ugyanis, hogy

bizonyos ételek fogyasztása lenullázhatja némely gyógyszerek hatását.

A fentiekkel szoros összefüggésben az is kiderült, hogy egy maroknyi gyakran fogyasztott gyümölcs, zöldség, rágcsálnivaló és ital befolyásolhatja a gyógyszerek felszívódását vagy metabolizálódását a szervezetben.

"Ez az információ megtalálható abban a csomagban, amelyet akkor kap az ember, amikor átveszi a receptjét a gyógyszertárban, de elveszhet a sok írásos információ között"

- magyarázta Bethanne Brown, a Cincinnati Egyetem James L. Winkle Gyógyszerészeti Főiskolájának gyógyszerészprofesszora.

Az idősebb felnőttek esetében különösen fontos, hogy tisztában legyenek a lehetséges élelmiszer-gyógyszer kölcsönhatásokkal. A 65 éves és ennél idősebb amerikaiak 42 százaléka naponta öt vagy több gyógyszert szed, közel 20 százalékuk 10-et, és akár még ennél is többet, ami jelentősen bonyolítja a helyzetet, amikor arra kell emlékezni, hogyan kell bevenni az egyes gyógyszereket. Sőt, azt is tudni kellene, hogy bizonyos esetekben egy adott élelmiszer fogyasztása csökkentheti egy adott gyógyszer hatékonyságát. Egyes esetekben pedig bizonyos kombináció akár súlyos mellékhatásokat is kiválthat! Ezért annyira fontos, hogy mindig kérdezzük meg orvosunkat vagy gyógyszerészünket, arról hogy vannak-e olyan élelmiszerek, amelyek kölcsönhatásba léphetnek az általunk szedett gyógyszerekkel.

Segítségképpen mutatunk néhány gyakran használt gyógyszer és étel / ital párosítást, amik kiolthatják a tabletták hatékonyságát!

A kép csak illusztráció

Fotó: unsplash

Tejtermékek és néhány antibiotikum

A tetraciklin osztályba tartozó antibiotikumok a tejtermékekben, a tejben, sajtban és joghurtban található kalcium gátolhatja a gyógyszer felszívódását.

Leveles zöldségek és a véralvadásgátlók

A legismertebb élelmiszer-gyógyszer kölcsönhatások közé tartozik a véralvadásgátló és a K-vitamint tartalmazó élelmiszerek, például brokkoli, káposzta, kelkáposzta, spenót, mángold, tengeri moszat és más leveles zöldségek. "Ezek a zöldségek gátolhatják a gyógyszer véralvadás megállítására vagy megelőzésére irányuló képességét".