Mindössze 20 perc alatt készül el a bazsalikomos málnalekvár ezzel az egyszerű módszerrel

A málna az egyik legkedveltebb gyümölcs hazánkban, ami nem is csoda, ugyanis ízletes, illatos, ráadásul nagyon egészséges, azonban ha jót akarunk magunknak, akkor már a vásárlásnál is nagyon oda kell figyelni: kerüljük a puha, sérült szemeket, de azokat is, amelyeken elszíneződés vagy akár penész látható! Tartósítás nélkül hamar megromlik, 1-3 napnál tovább a hűtőben sem bírja. A fagyasztást jó ötlet, ha sok málnánk van, hiszen a felengedést követően az állaga és a színe szinte olyan, mint frissen.

Egészségvédő hatásai leginkább csak nyersen fogyasztva érvényesülnek, de felhasználhatjuk lekvárként, szörpként is, sőt készíthetünk belőle levest, smoothie-t is.

Mi most egy nagyon ízletes, finom lekvár receptet mutatunk, amelyet egy kevés bazsalikommal bolondítunk meg. Ez a fűszernövény nagyon jól illik a málnához, – gyorsan elkészül és lenyűgözhetjük vele a családot, hiszen a málnalekvár nagy kedvence a gyerekeknek és az édesszájú felnőtteknek is.

Bazsalikomos málnalekvár

Hozzávalók:

2 kg málna

2 ek. citromlé

4-5 ek. cukor

1 maréknyi friss bazsalikom

Elkészítése:

Egy nagyobb serpenyőt felmelegítünk, majd beletesszük a málnát és a citromlevet. Finom mozdulatokkal pépesítjük a málnát. Kb. 5-6 percig pároljuk a gyümölcsöt, majd, amikor elkezd forrni, hozzáadjuk a cukrot és addig főzzük nagy lángon, amíg besűrűsödik – ez kb. 15 perc. Hozzáadjuk az apróra vágott bazsalikomot, majd tiszta üvegekbe töltjük a lekvárt. Az üvegeket nem zárjuk le, úgy hagyjuk kihűlni a lekvárt. Amikor szoba-hőmérsékletűre hűlt, lezárjuk és hűtőszekrénybe tesszük. 1 hónapig tárolhatjuk, de ennyi idő alatt garantáltan elfogy!

