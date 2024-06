Nincs is jobb a nyári kánikulában egy tányér könnyed, hűsítő gyümölcslevesnél, különösen most, hogy rengeteg finom gyümölcsnek szezonja van. Mutatunk is néhány isteni receptet, melyekkel elviselhetővé válnak a legforróbb napok is, sőt, akár az édességvágyunkat is kielégíthetjük velük, hiszen olyan krémesek és ízletesek, akár egy fagylalt.

Tejszínes málnakrémleves Hozzávalók: 25 dkg málna

2 dl tejszín

Ízlés szerint porcukor

2 dl tej Elkészítés: A málnát, a porcukrot a tejet és a tejszín egy részét egy tálban összekeverjük, majd botmixerrel leturmixoljuk. Néhány óráig állni hagyjuk hűtőszekrényben. A maradék tejszínből tejszínhabot készítünk, és ezzel tálaljuk a krémlevest. Ha kell, ízesíthetjük még. Friss málnával díszítve tálaljuk. Fotó: Shutterstock/MariaKovaleva

