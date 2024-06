Mutatjuk, hogyan készítik az instant levest az ínyencek – tényleg nem fog hinni a szemének

A hatásai

No persze a príma ötletek után senki kedvét sem akarjuk elvenni attól, hogy a fentebb említett recepteket elkészítsék odahaza, ugyanakkor azt is fontos elmondanunk, hogy több orvos és dietetikus is publikálta, hogy az instant leves hatásai többféle módon is kárt okozhatnak a testünknek.

Szakértők kimutatták, hogy az instant leves és az instant tészta még két órával az elfogyasztása után is érintetlenül marad a gyomorban, tehát a szervezet csak nagy küzdelmek árán tudja azokat megemészteni. Ennek számos következménye van az emésztés szempontjából, mivel a gyomor általában nem tartja meg az ételt ilyen sokáig. Először is, az ilyen típusú feldolgozott ételek esetében az emésztőrendszernek sokkal több időre van szüksége, hogy ezeket meg tudja emészteni. Ha egy élelmiszer hosszú ideig az emésztőrendszerben marad, az a tápanyagok felszívódását is befolyásolja.

Ha ezzel nem vettük volna el végleg a kedvüket a gyorslevesektől (hangsúlyozzuk, nem ez volt a célunk!), végezetül: számtalan videóból kiderül, hogy a gyorslevesek tésztája kiválóan használható arra, hogy egyes tárgyakból a letört részt pótolják vele. Használható a videók szerint asztal befoltozására, letört mosdóhoz, de ahogy alább látni fogják, még az autó karosszériájának egy eleme is pótolható vele.