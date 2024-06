A tökéletes lágytojás titka: így lesz igazán krémes és folyós

Egy szakács, aki több száz lágytojást készített már el éttermekben, most felfedi előttünk a titkot, hogyan lesz tökéletes ez a népszerű étel, ami nemcsak reggelire, de ramen levesekhez is tökéletes. Egy szokatlan, de egyszerű módszerről van szó, ami nem más, mint a jégfürdő. Próbálja ki ön is!

A TikTok-on is aktív szakácsnő, AliHooke egy videóban osztotta meg, hogyan készül a tökéletes lágytojás. A módszer egyszerűbb, mint azt sokan gondolnánk. Egyszerűen jeges vízbe kell helyezni a tojásokat főzés után. Először forraljunk fel egy nagy fazék vizet, majd tegyük bele a tojásokat. Ha nem szeretnénk, hogy megrepedjen a tojáshéj óvatosan helyezzük őket a vízbe. Ha megrepedne, semmi gond, így is fogyasztható, bár a fehérje egy része ki fog szivárogni a tojásból. Pontosan hét percig főzzük őket, célszerű lehet akár időzítőt is beállítani a biztos siker érdekében. Ezalatt készítsük el a jégfürdőt. Ez egy igen fontos lépés, semmiképp nem szabad kihagyni. Ha lejárt a főzési idő, törjük meg egy kanállal a tojások héját, mielőtt a jeges vízbe helyeznénk. Így a víz beszivárog a tojásfehérje és a héja közé, ezáltal könnyebb lesz megpucolni őket. Hagyjuk 1-2 percig a vízben a tojásokat, ezután szedjük ki és hámozhatjuk is" - osztotta meg AliHooke a tökéletes lágytojás receptjét, egy hozzászólásban pedig elárulta, hogy az így készült tojások tökéletesek lesznek ramen leveshez is. A videót több, mint 600 ezren látták, és közel 40 ezren kedvelték, emellett rengeteg dicsérő hozzászólást kapott. Fotó: Shutterstock/Niwara412 A tojásételek különösen népszerűek reggeliként, illetve diétás alapanyagként fogyasztva, korábbi cikkünkben írtunk róla, hány percig kell főzni egy tojást, attól függően hogy keményen, lágyan, vagy a kettő közötti, normál állapotban szeretnénk fogyasztani. Sőt, megosztottunk egy olyan módszert, melynek segítségével a főtt tojások könnyebben meghámozhatók, hogy többé senkinek ne kelljen a tojáshoz tapadt héj miatt bosszankodnia. Fotó: Shutterstock/Nekrasov Eugene Ezen kívül írtunk már a tökéletes rántotta készítésének fortélyairól, amire többféle recept is létezik. Amit mindenképp érdemes kipróbálni, az a Jamie Oliver módszere, mely szerint víz, tej vagy tejszín helyett némi tejfölt kell hozzáadni ahhoz, hogy igazán krémes állagot kapjunk, ezenkívül villával addig kell verni, amíg egységes, sárga színű lesz a tojás, és csak ezután mehet a serpenyőbe. A finom rántotta készítésének másik módszere, ha vajon pirított, nagyszemű zsemlemorzsára öntjük a felvert tojásokat.

Ebben a cikkünkben pedig a tökéletes tükörtojás készítésének csínját-bínját osztottuk meg, illetve felfedtük már azt is, mit kell tennünk ahhoz, hogy soha többé ne folyjon szét a sárgája, amikor a serpenyőbe ütjük. Finom tükörtojás lészíthető azonban villámgyors módszerrel, mikrohullámú sütőben is. Forrás: Mirror