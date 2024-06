Ha így készíti a körözöttet, új dimenzióba helyezi a népszerű szendvicskrémet

A körözött szinte minden családban legalább havonta egyszer előkerül, ami nem is csoda, hiszen ez az egyik legkedveltebb szendvicskrém, amit kis hazánkban minden házban jól ismernek. Hiába, hogy ennél az ételnél is igaz a mondás: ahány ház, annyi recept, most eláruljuk, hogy melyik fűszerrel lesz igazán ellenállhatatlan.

A körözött, vagy ahogy külföldön hívják, liptauer egy őrölt pirospaprikával és köménymaggal elkevert túrókrém, amelyet elsősorban juhtúróból készítenek (ez a liptói túró), vagy fele-fele arányban juhtúróból és tehéntúróból kevernek. Sokan csak friss tehéntúrót használnak a készítéséhez, és meg kell mondanunk, abból is nagyon finom. A jó körözött titka a fűszerezés, és van, ami nélkül soha nem lesz tökéletes a körözött: ez pedig a köménymag. A köménymag megosztó, hiszen van, aki nem szereti vagy aki nem hiányolja a körözöttből, de a többség szerint mégiscsak ettől lesz igazán körözött a túróból. Amit viszont tényleg kevesen tudnak: egy csipetnyi tárkonytól még mennyeibb lesz a végeredmény. Körözött köménnyel és tárkonnyal Hozzávalók: 30 dkg tehéntúró

2 ek. tejföl

1 kisebb fej vöröshagyma

1 tk. mustár

só, bors, pirospaprika

1 mk kömény

1 csipetnyi tárkony A jó körözött titka a fűszerezés. Elkészítése: Vágjuk apróra vagy reszeljük le a vöröshagymát. A túrót tegyük egy tálba, adjuk hozzá az ízlés szerinti mennyiségű pirospaprikát, és körkörös mozdulatokkal keverjük simára. Akkor jó, ha már narancssárga színű lesz a paprikától a túró. Megsózzuk, megborsozzuk, hozzáadjuk a hagymát, a tejfölt, a köménymagot, a mustárt, a borsot és a tárkonyt, és jó alaposan kikeverjük. Pár órára hűtőszekrénybe tesszük, hogy összeérjenek az ízek. Friss, házi kenyérrel vagy pirítóssal tálaljuk. Ha további konyhai praktikákra is kíváncsi, látogasson el a Mindmegette oldalára!





