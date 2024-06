Megérkezett az egyik legkedveltebb gyümölcs, amit mindenki szeret

Pozitív tulajdonságai

Nem árulunk el nagy újdonságot azzal, hogy a málna a többi idénygyümölcshöz hasonlóan nemcsak finom, de rendkívül egészséges is, vitamin-és ásványianyag tartalmát tekintve igazi kincsesbánya a szervezet számára.

C-vitamintartalma kiemelkedő, ezen kívül rengeteg A-, B1-,B2- és E-vitaminokat és tartalmaz, emellett jelentős mennyiségű antioxidánst, flavonoidot, szerves savat, növényi rostot és pektint,

így segít fitten és fiatalon tartani a szervezetet, hatékonyakón küzd a rákos betegségek ellen, gyorsítja az emésztést, és mivel

szénhidrát-és kalóriatartalma elenyésző, fogyókúrázók és cukorbetegek is bátran beépíthetik a diétába,

már csak amiatt is, mert rendszeres fogyasztása stabilizálja a vércukorszintet és a vérnyomást.

Az ásványi anyagok közül

nagyon magas a kalcium-, kálium-, mangáz,- réz,- és magnéziumtartalommal rendelkezik, ezen kívül különösen gazdag vasban,

így vérszegénységre hajlamos emberek számára egyenesen kötelező a fogyasztása. Szívbetegség, veseproblémák megelőzésére is hatásos, emellett gyulladáscsökkentő és savlekötő tulajdonságokkal is rendelkezik. A málna ezen kívül hatásos görcsoldó és immunerősítő is, csillapítja a lázat és a megfázás tüneteit.

Fotó: Shutterstock

Viszonylag kevesen tudják, de levele és fiatal hajtásai legalább olyan értékesek, mint maga a gyümölcs.

Teája vagy főzete antibakteriális hatású, megfázásos tünetek egyik legjobb ellenszere, láz-és köhögéscsillapító, emellett görcsoldó, csersavtartalmának közsönhetően pedig emésztési panaszok, például hasmenés ellen is hatásos fegyver. Terhes nőknek is ajánlott a málnalevél-tea fogyasztása, hiszen remekül csökkenti a reggeli émelygést, hányingert, a várandósság vége felé pedig a szülés megkönnyítésére ajánlják, mert ellazítja a kismedencei izmokat. Külsőleg, borogatásként is alkalmazható láz, illetve sérülések esetén. Fiatal hajtásait salátákban is fogyaszthatjuk.

Fotó: AFP / foodcollection via AFP/Aaa

Érdekességek a málnáról

A málna a cseresznyéhez és az eperhez hasonlóan a rózsafélék családjába tartozik. A málna Magyarországon is őshonos, Európában a legészakibb területeken és Portugálián kívül mindenhol terem.

Fehér, sárga, lila és fekete változata is ismert, a leggyakoribbak persze a jól ismert piros szemek.

Népies neve a „himpér”,a német Himbeere szóból ered, ami a boldogasszony csipkéjét jelenti.

A cseresznyéhez hasonlóan a málna sem utóérő növény, ezért csak éretten érdemes leszedni.

Akkor a legfinomab, amikor élénkpiros, de még viszonylag kemény, és nem mállik szét.