Ezért szeretjük a meggyet

Korábbi cikkünkben a cseresznyét mutattuk be, ez alkalommal rokonával, a meggyel ismerkedhetnek meg. A meggy szezonja május végén-június elején kezdődik, és egészen július végéig tart. Azonban ahogy a cseresznye korábban kezdett érni idén, ugyanez a meggyre is igaz, ezért fontos, hogy minden eddiginél jobban használjuk ki a szezont, és fogyasszunk minél többet belőle, mert,

az egész szervezetet karban tartja.

A meggy igazi vitamin-és ásványianyag bomba,

bőven tartalmaz A-B-és C-vitaminokat, emellett kiemelkedően magas a kálium, kalcium, magnézium, vas, foszfor és cink tartalma.

Természetes immunerősítő, legjobb ellenszere a meghűlésnek, vérszegénységnek, antocianid és flavonoid tartalmának köszönhetően pedig a gyulladásos betegségek ellen is hatékonyan veszi fel a harcot, ezért aki ízületi panaszokban szenved, fogyasszon többet belőle.

Kiemelkedő A-vitamintartalmának köszönhetően javítja a látást, tisztítja az orr nyálkahártyáját.

Szíverősítő, szabályozza a vérnyomást, és a vércukorszintet, ezért rendszeres fogyasztásával megelőzhető a cukorbetegség és a magas vérnyomás, emellett az egészséges testsúly fenntartásában is segítségünkre van.

Fiatalít, szépít

A meggy a cseresznyénél is jóval több antioxidánst tartalmaz, ennek köszönhetően lassítja az öregedési folyamatokat a szervezetben és hatékonyan küzd a rákos betegségek, az időskori demencia, Alzheimer-kór ellen is. A bőr rugalmasságára, folyamatoa megújulására is kedvező hatással van.

Méregtelenít, fogyaszt és az izmokra is jó hatással van

A cseresznyénél is több szerves savat tartalmaz, emellett bővelkedik

rostokban, ezáltal serkenti az emésztést, felpörgeti az anyagcserét, ami jó hír a fogyni vágyóknak. Ideális diétákhoz, tisztítókúrákhoz.

A máj és a vesék működésére is kedvező hatással van.

A meggy rendszeres fogyasztása sportolóknak is ajánlott, antioxidáns tartalma

segít az izmok gyors regenerálódásában, illetve serkenti azok működését. Mérsékli az izomlázzal járó fájdalmakat is.

Elősegíti a nyugodt alvást

Csakúgy, mint a cseresznye, a meggy is

jelentős mennyiségű melatonint tartalmaz, ami a legjobb fegyver álmatlanság ellen.

Altatók helyett fogyasszunk egy-egy tálka meggyet, vagy egy pohár meggylevet lefekvés előtt a pihentető alvás érdekében.