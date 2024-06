Ezentúl nem kell kitakarítania a sütőt, ha így készíti a melegszendvicset

A sajtos melegszendvics elkészítése kellemetlen feladat lehet, ugyanis a megolvadt sajt, ami kifolyik sütés közben a kenyérből, könnyen a melegszendvics sütőhöz ragad és onnan csak hosszú ideig tartó takarítás után lehet felszedni. Azonban egy nő úgy gondolja, megtalálta a tökéletes megoldást a problémára.

Lucy Burgess, arról ismert, hogy különböző trükköket oszt meg követőivel, amik megkönnyítik mások életét. Az utolsó posztja nem várt sikereket ért el, mikor feltöltötte TikTok oldalára.

A videóban elmondja, hogyan kell úgy készíteni a melegszendvicset, hogy a kifolyt sajt ne égjen a sütő oldalaira.

A több, mint 19 ezer kedvelést begyűjtő videóban, Lucy elmondja, hogy ehhez a trükkhöz, nem lesz másra szükségünk, csak egy tekercs sütőpapírra.

Az influenszer levágott egy darabot a papírból, majd a szendvics köré tekerte és azt azzal együtt betette a melegszendvics sütőben.

Amikor a szendvics megsült, akkor a megolvadt sajt nem a sütő oldalára, hanem a sütőpapírra folyt ki, amit Lucy egy mozdulattal könnyen kivett a szendvics alól.

