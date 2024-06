Mindenki imádja a híres csokigyártó új termékét

1879-es alakulása óta a Lindt továbbra is a csokoládérajongók egyik kedvence. A márka leginkább az ikonikus, fényes, arany csomagolásairól ismert, az ünnepek egyik kedvenc édessége, ugyanis gyakran vásárolunk belőle húsvétkor vagy éppen karácsonykor, valamint egyéb különleges alkalmakkor is.

Míg a Lindt az igazi klasszikusairól ismert, azonban a cég igyekszik a modern időkhöz is alkalmazkodni és mostanra néhány brit üzletben piacra is dobta a turmixot. Az édességről azt mondják, hogy "tökéletesek a napsütéses, meleg hétvégékre".

A turmixok krémes, habos Lindt fagylaltból, tejcsokoládéból és fehércsokoládéból készülnek.

Az elérhető ízek közé tartozik az étcsokoládé, a tejcsokoládé és a vaníliás fehér csokoládé is. A shake-ek egyelőre Magyarországra nem érkeztek meg, azonban ha Nagy-Britanniában járunk akkor a Lindt Wembley, Cannock, Portsmouth, Caledonia, Kildare Village és Ashford üzletekben lehet megkóstolni – írja a Mirror.

Lindt shake. Fotó: Instagram/ lindtuk / Instagram/ lindtuk

A cég egyesült királyságbeli Instagram-oldalán megosztott videón egy munkatárs látható, amint csokis Lindt turmixot készít. Azzal kezdte, hogy egy Lindt feliratú átlátszó csészét megtöltött fagylalttal és tejjel, mielőtt a turmixgépbe öntötte. Ezután tálalás előtt összeturmixolják a keveréket, és kakaószórást tesznek a tetejére.

Csokoládérajongók ezrei osztoztak örömükön. Egy kommentelő azt írta:

Soha nem volt szükségem még ennyire semmire

Egy másik Lindt-rajongó szerint ez a bejelentés a "legjobb ürügy arra, hogy ismét visszatérjen" az egyik üzletbe. "Óh Istenem, akarom" - írta egy másik.

A rajongók most azt kérik, hogy a Lindt terjessze ki turmix-kínálatát az Egyesült Királyság más üzleteire is – abban a reményben, hogy a turmixok elérhetőek lesznek, például Birminghamben, Leedsben, Sheffieldben és Guilfordban.



Mint arról már korábban beszámoltunk nem rég megrázó hírt közölt a Lindt csokigyár,: a cég közölte, hogy tőlük független okok miatt nincs más választásuk, mint hogy idén és még jövőre is megemeljék a csokoládéik árát. Mint mondták, a csokikban lévő olyan kulcsfontosságú összetevők drágulása miatt, mint a kakaóbab, a tej és a cukor, a csokinyuszijaik ára is emelkedni fog - ahogy az összes többi ezeket az elemeket tartalmazó termékeiké is.