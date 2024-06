Mutatunk két elképesztően finom tunéziai receptet, amit önnek is érdemes kipróbálni

Tálaláskor szedjük az egészet egy nagy tálba, díszítsük a negyedelt tojásokkal, olívával és a koriander salsával, és szórjuk meg a tetejét a maradék köménnyel.

Fűszeres sós sütemény Tunéziából

Hozzávalók:

180 gramm aprított hgyma

1 nagy sárgarépa hámozva, darabokra vágva

2 nagy szárzeller darabolva

50 gramm friss koriander

6 evőkanál olívaolaj

1 tk őrölt kömény

1 tk őrölt koriander

1,5 ek paradicsomszósz

2 ek chiliszósz

1 közepes paradicsom

Finomszemű tengeri só

1 ek citromlé

100 g konzerv tonhal (opcionális)

30 szem magozott olívabogyó apróra vágva

4 lap filo tészta, 15cm x 20centis téglalapokra vágva

Elkészítés:

Turmixoljuk durvára a hagymát, sárgarépát, szárzellert és a koriandert.

Közepes lángon melegítsük fel egy serpenyőben az olaj felét, adjuk hozzá a turmixolt zöldséget, és néha megkeverbve főzzük 15 percig, míg az összes leve elpárolog.

Ezután hozzáadjuk az őrölt köményt és koriandert, paradicsompürét, harisszát, reszelt paradicsomot, egy teáskanál sót és 90 ml vizet, és további 5 percig főzzük, majd levesszük a tűzhelyről, szobahőmérsékletűre hűtjük, és hozzáadjuk a citromlét, olívabogyót és a tonhalat (ha használunk).

Helyezzünk egy filolapot egy kiolajozott tepsibe, majd kanjük rá a zöldséges massza egy részét, a szélén körülbelül 1 centit hagyjunk szabadon. Kenjük meg olajjal, hajtsa a szabadon hagyott tésztát a töltelék tetejére, majd óvatosan nyomkodjuk össze a széleket. Ha kisebb csomagokat szeretnénk, tegyünk a töltelékből a tésztának egyharmadára, majd hajtsuk három részre, mint egy levelet.

Kenjük meg a tésztát olajjal, tegyük fére, és ismételjük meg a többi tésztalappal is.

Tegyünk két teáskanál olajat egy nagy tapadásmentes serpenyőbe, és közepes hőfokon néhány percig süssük mindkét oldalát, amíg aranybarna színt kap. Szedjöük ki, és tálaljuk melegen.

Forrás: TheGuardian