Nyári italok, amelyek a tökéletes nyári alaknak sem ártanak

Ha azt mondjuk, hogy frissítő nyári italok, akkor általában jeges és édes italok jutnak az eszébe, vagy esetleg gyümölcsös sörök és koktélok. Ezek nagyon jól tudnak esni a nagy melegben, azonban ezek általában édesek, és sok bennük a cukor, amik nem tesznek jót a szervezetnek és még hizlalnak is. A hidratálás azonban nagyon fontos, de érdemes odafigyelni arra, hogy milyen üdítő ital mellett tesszük le a voksunkat.

Nyári italok: jeges tea

Fotó: pixabay.com

Nyári italok: Íme 5 kalóriaszegény alternatíva

Víz, egy kis csavarral

A megfelelő folyadékfogyasztás mindig fontos, de nyáron kifejezetten érdemes rá odafigyelni, ha nem akarunk kiszáradni és rosszul lenni. A legegészségesebb alternatíva a víz, azonban erre könnyen rá tud unni az ember. Ilyenkor érdemes kicsit feldobni, mondjuk gyümölcsökkel és fűszerekkel. Egy kis citrom, gyömbér, menta vagy citromfű csodát tud tenni a víz ízével. Vannak azonban érdekesebb variációk is, ilyen például az uborkás víz, ami elsőre furcsán hangzik, de érdemes adni neki egy esélyt.

Dinnyés smoothie

Ha cukor nélkül csinálunk gyümölcsös vagy zöldséges smoothie-kat, akkor azok is egészséges és kalóriaszegény alternatívának számítanak. Tökéletes smoothie-alapanyag nyáron a görögdinnye, ami amellett, hogy édes, rengeteg vizet is tartalmaz, ráadásul tele van vízzel és hasznos ásványi anyagokkal, mint például az antioxidáns likopin, és az izomépítést elősegítő arginin. Nincs más dolgunk csak a dinnyét tejjel és egy kis jéggel és kész is az egészséges nyári ital.

Fotó: pixabay.com

Jeges tea

A jeges teák könnyen lehetnek hizlalóak, azonban ha otthon készítjük el, hozzáadott cukor nélkül, akkor kiváló nyári szomjoltó válhat belőlük. Nincs más dolgunk mint lefőzni egy adagot a kedvenc teánkból, lehűteni, jeget adni hozzá. Ha kell, akkor citromlével ízesíthetjük is.

Szörp

A hagyományos szörpök rengeteg cukrot tartalmaznak, azonban már számtalan olyan alternatíva létezik ezekből, amelyek csökkentett kalória tartalmúak vagy egyenesen kalóriamentesek. Ezeket bátran használjuk, adjunk hozzá jeget és már kész is a hűsítő ital.