5 étel, ami enyhíti a puffadást

A puffadás leggyakoribb oka az, hogy sok gáz van a bélrendszerben. Ezt okozhatják egyes ételek és italok, például egyes zöldségek és szénsavas üdítők, vagy ha evés közben levegőt nyelünk.

Ha gyakran tapasztal puffadást, fontos, hogy időpontot kérjen háziorvosához, hogy ellenőrizze, nincs-e valami komolyabb baj. A puffadás az olyan állapotok árulkodó jelei lehetnek, mint a székrekedés, az ételintolerancia, vagy éppen az irritábilis bél szindróma (IBS) .

Vannak olyan ételek, amelyeket ha rendszeresen fogyaszt csökkentheti a puffadást. De ne feledje, hogy nincs egyetlen „csodaétel" sem, amely azonnal „gyógyítaná” a puffadást.

A fermentált élelmiszerek bőségesen tartalmaznak természetesen előforduló emésztőenzimeket. Ha ezeket az ételeket beépíti az étrendjébe, növelheti a hasznos baktériumok és enzimek szintjét az emésztőrendszerben.

Egy 2023-ban végzett tanulmány kimutatta, hogy az emésztőenzimeket tartalmazó étrend-kiegészítők hatékonyan csökkentik az étkezés utáni puffadást.

Ha szeretne erjesztett ételeket hozzáadni étrendjéhez, egyen gyakrabban kefirt.

Ezenkívül a savanyú káposzta is remek választás lehet.

A kurkuma egy intenzív fűszer, amely élénk narancssárga árnyalatáról ismert, gazdag múlttal rendelkezik mind a kulináris hagyományok, mind a gyógynövények terén. A kurkuma egészségügyi előnyei , különösen a gyomor-bélrendszeri problémák, például a gyomorgörcs, a hasmenés, a székrekedés, a köhögés és az emésztési zavarok enyhítésére való képessége vitathatatlan. A kurkuma a curry ételek fő alapanyaga, a kurkumaporok és italok népszerűségének növekedése pedig jelentősen érzékelhető. Különösen, mivel egyre többen ismerik fel egészségügyi előnyeit.

A gyömbér egészségügyi előnyei ismertek, például enyhíti a hányingert. Egyes tanulmányok azonban azt is kimutatták, hogy a gyömbér segíthet csökkenteni a puffadást. Ha a forrásban lévő vízhez ad egy szelet nyers gyömbért, majd hagyja, hogy benne ázzon, ezután igya meg. (Az íz érdekében adhat hozzá mézet vagy citromot).

A zöld tea már régóta jól ismert egészségügyi előnyeiről, beleértve az agyműködést segítését és a vércukorszint normalizálását is, de segíthet a puffadás leküzdésében is. Egy 2019-es tanulmány kimutatta, hogy a zöld tea kivonatot tartalmazó étrend-kiegészítők más összetevőkkel együtt pozitív hatással voltak a székletürítésre, beleértve a puffadást és a hasi fájdalmat is. Ha azonban nem rajong a zöld teáért, fontolóra veheti a zöld tea kivonatú kapszulákat is.