Nem hiszi el, hogy mire használják az emberek a salátaöntetet

A Heinz vezetőségénel szembesültek azzal a ténnyel, hogy egyesek nem csak ételekre teszik a saláta öntetüket, hanem egészen meglepő dolgokra használják.

Van aki lábkrémként, míg mások masszázsolajként használják.

Egy férfi még azt is állította, hogy a saláta öntettel szokott zuhanyozni. A cég vezetői azon is megdöbbentek, hogy habár már 1914 óta gyártják ezt a terméket, néhányan - különösen a Z-generáció tagjai - értetlenül állnak az ízesítés előtt. Ez azért is furcsa, mert a vízből, tojássárgájából, repceolajból, mustárporból, cukorból, kukoricalisztből és ecetből készült öntet az ötödik legnépszerűbb ilyen termék Nagy-Britanniában, éves forgalma pedig 30 millió font.

Amikor egy közvélemény-kutatás során azt a kérdést tették fel több brit lakosnak is, hogy mire használják a Heinz saláta öntetét, meglehetősen sok válasz érkezett, de a többség a várt választ adta: különféle salátákra, szendvicsekre és hamburgerekre teszik az öntetet. De volt aki büszkén bevallotta, hogy ő bizony a banános szendvicsére keni azt, egy háziasszony pedig azt mondta, hogy a csokoládés süteményre önti. Egy másik ember az étel ízesítése mellett még naptejként is felhasználja, egy asszony pedig azt mondta, hogy hidratálókrémként is tökéletes, másvalaki az UV-B sugarak és leégés ellen veti be napozás közben.

Egy Paul Armstrong nevű illető a fürdőkádba szokta tenni a saláta öntetet, amikor fürdik, és nagyon bevált a számára.

Heinz termékek

Fotó: unsplash

A meglehetősen bizarr felhasználási módok után, a cég vezetősége úgy gondolta, hogy megkérik a mesterséges intelligenciát, hogy találjon ki egy definíciót a saláta öntetre, majd ez a megfejtés érkezett: "olyan, mint a majonéz furcsa unokatestvére, egy kicsit édesebb és csípősebb".

A Heinz maga is eléggé kreatív tud lenni, ha arról van szó, hogy felpörgesse az eladásokat: ahogy erről az Origo is írt, a Barbie brand 65. születésnapja alkalmából partnerségre lépett Mattel-lel, és piacra dobták a Barbie vegán majonézt BarbieCue néven.