Így készül a hihetetlenül egyszerű sós karamellás sajttorta

A TikTokon egyre több receptet osztanak meg a különböző felhasználók.

Így, akinek nincs ötlete, milyen ételeket készítsen, a közösségi oldalakon rengeteg egyszerű és gyors receptet találhat.

Ilyen a sós karamellás sajttorta is, aminek az elkészítéséről a The Caketoonist nevű TikTok oldal készítője töltött fel oldalára egy videót.

Hozzávalók:

két csomag 250 g keksz

100 g vaj

300 g tejszín

500 g sós karamell szósz

600 g krémsajt

Elkészítés:

1. Egy 17 centis kör tortaformát sütőpapírral kibélelünk.

2. Az egyik csomag kekszet bontsuk ki, majd a csomagból kivéve törjük össze, addig amíg a finom por nem lesz belőle. Az így kapott morzsából tegyünk félre 75 grammot.

3. A maradék morzsához adjuk hozzá a 100 g olvasztott vajat, majd jól keverjük össze és öntsük a formába.

4. A másik csomag keksszel béleljük ki a tortaforma oldalát. Eközben pedig a morzsát addig simítsuk amíg szép lapos nem lesz.

5. Egy tálba tegyük bele a 200 g sózott karamellszószt és a 300 g tejszínt, majd keverjük össze a hozzávalókat, addig amíg besűrűsödik.

6. Ezután a tejszínes keverékhez adjuk hozzá a 600 g krémsajtot, majd keverjük össze.

7. Amikor a krém összeállt, tegyük a tortaformába és egyengessük el.

8. A torta tetejére szórjunk a maradék morzsát, amit korábban félre tettünk, majd csöpögtessük rá a karamell szószt és végül a maradék krémet kenjük rá.

9. A legvégén tegyünk még egy réteg karamell szószt a süteményre, majd egy éjszakára tegyük a hűtőbe, hogy megdermedjen a krém.

Forrás: Mirror

