Különleges lehetőség borrajongóknak: országos borteszt indul!

Országos bortesztet indított el a SPAR. Akik ismerik a kereskedelmi lánc kapcsolódó tevékenységét, azoknak ez nem meglepő, a vállalat évtizedek óta foglalkozik a magyar borkultúrával, a SPAR és INTERSPAR üzletekben az ország valamennyi borvidékéről találhatunk tételeket Villánytól egészen Tokajig. 2007-től pedig a SPAR a Budapest Borfesztivál főtámogatójaként is népszerűsíti a magyar borokat, borászokat.

Fotó: Spar

Indul a borteszt

Az üzletlánc most három korosztály borkedvelőit invitálja online kérdőív kitöltésére, ahol vannak olyan válaszadási lehetőségek is,

amelyek egy-egy meghatározó, emlékezetes élethelyzet és a bor kapcsolatáról szólnak.

Olyan kérdésekre is válaszolhatunk, amelyet korábban jó eséllyel nem kérdeztek meg tőlünk, és még az is lehet, hogy el fogunk gondolkodni rajta. 2024. május 23. és július 3. között lehet kitölteni a SPAR országos bortesztjét, ezzel pedig nem csak a kínálatot alakíthatjuk, de nyerhetünk is. Egyebek mellett értékes utalványokat, jegyeket és belföldi utazásokat is, ezen felül a MySPAR applikációban akciós kuponnal ajándékoznak meg, amellyel 20%-os kedvezménnyel vásárolhatunk bort a SPAR és INTERSPAR áruházakban.