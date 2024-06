Így készül a tökéletes sült csirke

Ahhoz, hogy valóban tökéletes és ízletes legyen a sült csirke, több dologra is oda kell figyelnünk. Az első rögtön a vásárlás: törekedjünk arra, hogy megbízható helyről szerezzük be a húst, és a minősége legyen kifogástalan!

A tapadásmentes serpenyőket most félretehetjük, ezekben nehezen sül kéreg a húsra. Az öntöttvas edény viszont csodákat művel a csirkével! Ha bor is kell a húshoz a recept szerint, akkor az acél vagy a réz serpenyő a nyerő.

Ami a zsiradékokat illeti: a semleges ízű olajok és a vaj tökéletesen illik a csirkéhez, néhány gerezd fokhagyma a hús mellé dobva pedig sosem árt!

Sütés előtt:

Ha a főzés előtt a fagyasztóból vesszük ki a csirkehúst, hagyjunk neki néhány órát felhasználás előtt, hogy magától melegedjen fel szobahőmérsékleten. Ha siettetjük a dolgot, a hús belseje még akkor is hideg marad, amikor a külseje már teljesen megsült.

Sütés előtt néhány órával sózzuk és fűszerezzük be a húst, és lefedve tegyük be a hűtőbe. Így az ízek jó mélyen beszívódnak a húsba, és sokkal puhább is lesz.

Így süssük a csirkehúst!

Ha egész, de már konyhakész csirkénk van, belül kenjük meg fűszervajjal, majd tömjük tele citromkarikákkal, rozmaringágakkal, zsályával, fokhagymagerezdekkel. Kívülről kenjük le olívaolajjal, végül jól sózzuk és borsozzuk meg.

Az egész csirkét, valamint az egész combokat és más nagy, csontos részeket 220-230 fokos, előmelegített sütőben süssük, így biztosan átsül és megpirul, kb. egy óra alatt.

Ha a csirke mellé krumplit, répát teszünk, hogy együtt süljenek, számoljunk vele, hogy a zöldségekből kiáramló gőz miatt a hús bőre nem sül majd ropogósra.

Ahhoz, hogy valóban tökéletes és ízletes legyen a sült csirke, több dologra is oda kell figyelnünk

Fotó: pixabay.com

Piríthatjuk is:

A csirke combja és szárnya az alakjuk miatt nem egyformán kapják a hőt az edényben, tehát nehéz eltalálni a tökéletes állapotot. Ha előfőzzük vagy pároljuk, azután fűszerezzük és pirítjuk, biztosak lehetünk abban, hogy a csontoknál is átfő a hús.

A csirkemellfilével viszont nagyon könnyű dolgunk van, ha serpenyőben pirítjuk. Először hirtelen süssük meg mindkét oldalát, majd fűszerezzük és lefedve hagyjuk puhára párolódni.

Ha van a konyhánkban egy húshőmérő, amikor a termométer 85 fokot mutat a hús legvastagabb részében, elkészült a csirke! Vegyük le a tűzről a húst. A legfontosabb lépés csak most következik: tálalás és felszeletelés előtt 10 percig pihentessük letakarva. A fedő vagy alufólia alatt, a gőz átjárja a húst, szaftossá teszi, és gondoskodik róla, hogy az ízek benne maradjanak.