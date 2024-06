Újra megnyit a legendás kifőzde, a Kádár Étkezde

A híres pesti kifőzde a Covid idején zárt be és a járvány vége után már nem nyitott ki. Nemrég azonban a Sziget Fesztivál alapítója, Gerendai Károly megvette az ingatlant és a brandet is, és a legújabb információk szerint kisebb munkálatok után ősszel újra megnyílik a vendégek előtt - írja a Világgazdaság.

Az étkezde ugyanolyan lesz mint régen, mindössze egyetlen kisebb újítással, aminek jogszabályi okai vannak, ugyanis a korábban megszokott fizetési stílust már nem lehet alkalmazni. Ez úgy működött régen, hogy a pincérek egy papírcetlire írták az emberek fogyasztását, a kijáratnál pedig bemondásra fizettek a vendége, a borravalót pedig a felszolgálók zsebébe dugták rakták. Ez pedig a mai NAV szabályok szerint nem helyes,

ugyanis minden rendelést azonnal be kell ütni a pénztárgépbe, hogy az rendesen ellenőrizhető legyen.

Ősszel újranyit, a jól megszokott ételekkel és a régi berendezésekkel várja a vendégeket a Kádár Étkezde

Fotó: Fotó: Kádár Étkezde / Facebook / Fotó: Kádár Étkezde / Facebook

Gerendai Károly figyelmét az eladó étkezdére Tenner Beni, a Costes Catering részlegének vezetője hívta fel. A Costes, amely elsőként kapott Michelin-csillagot Magyarországon, 2010-ben, a vállalkozó egyik nagy sikerű étterme.

Én pedig 24 órán belül eldöntöttem, hogy ebbe a kalandba is belevágunk, ugyanis a Kádár Étkezde olyan színfoltja volt a városnak, amit nem szabad veszni hagyni – mondta Gerendai, aki számára nem ez lesz az első éttermi vállalkozása, ugyanis több fine dining étteremben is van érdekeltsége, amelyekkel nagy sikereket ért el.

Gerendai azonban nem akarja a fine dining irányába elvinni az éttermet, hanem szeretné megőrizni annak eredeti hangulatát.

Ezért azt is tervezik, hogy megpróbálni felvenni olyanokat, akik régen is az étteremben dolgoztak, vagy ha már ez a korukból kifolyólag nem lehetséges, akkor a tapasztalataikat és a tudásukat osszák meg az új személyzettel.

Ennek jegyében azt is tervezik, hogy a régi törzsközönségből is megkeresnek embereket és megkérik őket, hogy véleményezzék azt, hogy mennyire hasonlítanak az ételek a régi, megszokott ízekhez.

A fizetésen kívül az is változni fog az újranyitott Kádár Étkezdében, hogy nem fognak bezárni az ebédidő után, hanem megpróbálkoznak a vacsorakészítéssel is, ugyanis az új tulajdonos szerint a környék forgalma az esti órákban is jelentős, így valószínűleg lesz igény a vacsorára is.