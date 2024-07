Hűsítő nyári desszert, amit csak pár perc elkészíteni

Egy igazán finom, krémes rizspuding bármelyik évszakban ideális desszert,

eperrel és tejszínnel azonban igazi nyári hétvégi nassolnivaló, ami hihetetlenül jól esik a napsütötte teraszunkon elfogyasztva, hiszen olyan, akár egy frissítő gyümölcsfagyi.

Fotó: Shutterstock/Kolpakova Svetlana

Hozzávalók 4 személyre:

80 g rizs

150 g vaj

40g porcukor (+ 2 kanállal az eprek tetejére)

900 ml tej

csipetnyi só

120 ml zsíros tejszín

150g eper

2 ek citromlé

Fél tk vaníliakivonat

Elkészítés:

A rizst, a vajat és a cukrot egy serpenyőbe öntjük, és addig keverjük, míg a vaj meg nem olvad, és befedi a rizsszemeket. Keverjük hozzá a tejet és a csipetnyi sót, és főzzük lassú tűzön 45-50 percig, míg a folyadék nagy része elpárolog. Kevergessük folyamatosan, hogy a rizs ne ragadjon le az edény aljára. Ezután keverjük hozzá a tejszínt és fedjük le, majd tálalás előtt tegyük hűtőszekrénybe. Közben tisztítsuk meg az epret, és vágjuk apró darabokra a háromnegyedét.Keverjük össze két evőkanál cukorral, citromlével és vaníliakivonattal, majd főzzük össze3-4 percig, hogy pépes állaga legyen Ezután tegyük félre és hagyjuk kihűlni. Tisztítsuk meg a maradék eperszemeket és vágjuk félbe A rizspudingot kanalazzuk tálkákba, és díszítsük az eperpasztával, némi tejszínhabbal és félbevágott eperszemekkel. Jó étvágyat.

A rizspuding azonban nemcsak eperrel, de más gyümölcsökkel is kiválóan variálható: próbáljuk ki banánnal és áfonyával, esetleg mazsolával, fahéjjal, mézzel, magvakkal, csokiöntettel, vagy a nagyi lekvárjával, garantáltan nem fogunk csalódni. Feldobhatjuk egzotikus trópusi gyümölcsökkel, például mangóval, ananásszal vagy passiógyümölccsel is, így megszólalásig hasonló lesz a thai konyhában népszerű változatra. Ha esetleg diétázunk, a cukrot helyettesíthetjük természetes édesítőszerekkel, amilyen például az eritrit, a nyírfacukor vagy a stevia, ha pedig nem fogyasztunk tehéntejet, akkor sem kell lemondanunk róla: kókusz-mandula-vagy zabtejjel készítve is ugyanolyan finom.

Forrás: TheGuardian