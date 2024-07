Ezek az ételek segítenek a fáradtság leküzdésében

Ha Ön gyakran fáradtan ébred, nehezen tud felkelni az ágyból, vagy mindig benyomja a „szundi” funkciót, mégsem alszik eleget, akkor előfordulhat, hogy nem megfelelő tápanyagokat visz be a szervezetébe. Nem titok, hogy az egészséges táplálkozás jót tesz az ember közérzetének, emellett viszont segíthet a fáradtság leküzdésében is - írja a Mirror.

A friss élelmiszerek általában jobban növelik az energiaszintet, mint az erősen feldolgozottak, és általában tele vannak a szervezet számára szükséges tápanyagokkal is. Az olyan ételek, mint a kelkáposzta, a zab és a görögdinnye, sokat segíthetnek, hogy elkerülje a nyűgös reggeleket.

A feldolgozott élelmiszerek, mint a fehér kenyér, a rántott hús, a cukros finomságok és a péksütemények viszont gyakran elősegítik fáradtság érzését. Annak érdekében, hogy leszámoljon a fáradtsággal, győződjön meg arról, hogy a következő ételek megtalálhatóak-e az otthonában.

Chia mag

Mandula

Görögdinnye

Kelkáposzta

Tojás

Zab

Banán

Joghurt

Chia mag

A chia mag akkora adag vasat biztosít, amely elengedhetetlen a szervezet oxigén szállításához. Ezenkívül magnéziumban gazdag, amely segíthet leküzdeni a fáradtságot azáltal, hogy az ételt energiává alakítja. Emellett többszörösen telítetlen zsírokban gazdag, amelyek ellátják a szervezetet a szükséges zsírsavakkal és zsírban oldódó vitaminokkal.

Mandula

A mandula nagyszerű energiaforrás, és még a memóriát is javíthatja – éber és koncentrált elmét biztosít. A mandula emellett gazdag E-vitaminban, omega-3 zsírsavakban és magnéziumban is. A mandula kiváló fehérjeforrás is, amelynek emésztése sokáig tart – így igazán hasznos a fáradtság elleni küzdelemben.

Görögdinnye

(képünk illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Ha nem iszik elég folyadékot, az nemcsak fáradtságot okozhat, hanem izomgörcsöket és fejfájást is. A görögdinnye 92%-a víz, így elfogyasztása gyors és egyszerű módja annak, hogy hidratálja és támogassa szervezetét. Az edzés utáni görögdinnye fogyasztása különösen feltöltheti szervezete elektrolit- és szénhidráttartalmát – segít helyreállítani az energiaszintet miközben a hidratáltságról is gondoskodik.

Kelkáposzta

A kelkáposzta segíthet a stabil vércukorszint fenntartásában. Ezenkívül ez a zöldség gazdag L-tirozinban, egy aminosavban, amely fokozhatja a koncentrációt és az energiaszintet.

Tojás

A tojás nem csak finom, de kiváló fehérjeforrás is, amely hosszan tartó energiát biztosít. Ezenkívül tele vannak leucinnal, egy aminosavval, amely többféleképpen fokozza az energiatermelést. A leucin segíti a sejtek vércukorszintjének felszívódását, elősegíti a sejten belüli energiatermelést, és fokozza a zsírok lebontását is.