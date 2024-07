Grillezett hal: így készítsen ínycsiklandó nyári fogást

A nyár a hőség mellett a grillszezont is újból elhozta, sokan keresik a legfinomabb sült hal elkészítésének titkát. Egyesek úgy vélik, valóságos titokerdő övezi azt, hogy a grillezett hal igazán finom legyen. Pedig a hal sütése nem ördöngösség, kis odafigyeléssel a grill ételek új királya is lehet a pisztráng, a lazac, a hekk vagy épp a fogas.

Grillezett hal: a nyár legfinomabb ételei lehetnek, ha jól készítik el azokat

Fotó: Unsplash / Anton Nikolov

Grillszezon: a halak grillezése is jó móka

Sült hal receptek tucatjával érhetők el az interneten is, de a grillezett hal készítése általában mindig magában foglal néhány aranyszabályt, olyasmiket, amikhez hasonlókat más húsfélék grillezése alkalmával is betartunk. A halak grillezése persze függ attól is, milyen halat kívánunk például faszenes grill vagy egyes háztartásokban elektromos grill segítségével elkészíteni. Grill hal lehet például

az afrikai harcsából,

a pisztrángból, de

a durbincs,

a busa, a harcsa, a tőkehal és

a ponty is alkalmas sült hal alapjának.

Sőt, a sós vizekből az összefoglalóan csak tengeri herkenytűként emlegetett más fehérjeforrások is (kagyló, osztriga, tintahal stb.).

A grill hal készítése nem pontosan ugyanaz, mint például a hekk sütése. Bár a grillezés mellett szóló egyik fő érv az, hogy a legtöbb hús elkészítéséhet nem kell plusz zsiradékot adni, a grillezett hal esetében némileg más a helyzet. A kiszáradás elkerülése és a halhús omlósságnak megőrzése érdekében érdemes sütéshez ajánlott étkezési olajjal alaposan bekenni mindenütt a halat.

Ezzel mind a grillrácson, mind a serpenyőben sült hal esetében sokat tettünk azért, hogy a hal ne ragadjon oda a rácshoz vagy a sütőedényhez.

Másik fontos előkészítő művelet az irdalás, amivel sokkal kellemesebbé tehetjük a grillezett hal későbbi fogyasztását. A halak szálkázása ugyanis nem annyira bonyolult művelet, mint egyesek esetleg vélik. Nagyobb szálkájú halak esetében külön csipeszt is érdemes használni. Ha a szálkáktól és a kiszedéstől is egyaránt idegenkedünk, akkor érdemes eleve filézett halat választani.

Sütés előtt vajjal vagy olajjal bekenve az egyben sült grillezett hal nem ragad oda a grillrácshoz (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

A grill hal fűszerezése szintén része lehet az előkészítő műveletnek. Bátran használjunk például rozmaringot a hal bőrén, de a sóval már bánjunk mértékkel, mert könnyen megülhet a felületen, miközben a hal húsára nem jut abból. Ez ronthat az ízélményen.