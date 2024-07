Sorban állnak az emberek ezért a gyrosért a Corvinon

Egészen gyakran sétálok el az Üllői út és a József körút sarkán, és nem tudtam nem észrevenni, hogy szinte mindennap sor van a sarki gyrososnál, főleg ebédidőben. Ez alapjaiban nem lenne meglepő, de ránézésre az étterem nem olyan hely, ahova az ember szívesen beülne egyet enni. Ezek miatt döntöttünk úgy az egyik barátommal, hogy kipróbáljuk.

Sokadszorra sem lett jobb

Ebédidőben, valamivel 1 óra után értünk oda az étteremhez. Ahogy közelítettünk egyre inkább elfogott a kétség, hogy biztosan akarom-e ezt.

Igaz, nem az étterem hibája, hogy az utca koszos, tele van dobálva csikkekkel és galambok repdesnek össze-vissza, de az ember étvágyát ez akkor sem hozza meg.

Ennek ellenére az összes kinti asztalnál ült valaki, valamelyiknél többen is.

Fotó: Origo

Az étterem fölé nagy, görög stílusú betűkkel az van kiírva, hogy „GYROS”. Azt nem tudtam eldönteni, hogy ez az étterem neve, vagy így csak azt akarják hirdetni, hogy milyen ételt lehet itt kapni.

A felirat alatt, stílusosan fehér alapon kék színű, tradicionális görög díszítés van, ami több helyen is előjön az étteremben, ilyen mintázat van a papíron, amit a tálcára tesznek, valamint ugyanezzel a papírral tekerik körbe az elkészült gyrost is.

Amikor odaértünk egyetlen vásárló volt előttünk, szóval nem kellett sokat várnunk, hogy felvegyék a rendelésünket, de ez a kis idő is elég volt ahhoz, hogy körülnézzek odabent. Ennek a legfőbb oka az, hogy belül kicsi a tér, mindössze négy ember tud leülni, ők is a fallal szemben. Két hűtő is volt bent az üdítőknek, az egyik viszonylag tele is volt, a másiknak azonban a fele legalább üres volt, ezért is furcsáltam, hogy rekeszekben álltak az üdítők abban a térben, ahol a vendégek vannak, ezzel is szűkítve a teret.

Most már értem

A rendelés gyorsan és simán ment, két férfi dolgozott az étteremben, az egyikük a rendelésünket vette fel, a kollégája pedig készítette az ételeket. Gyrost kértünk pitában, én viszont nem kértem bele zöldséget, és meglepetésemre sok hellyel ellentétben nem számoltak fel plusz összeget emiatt, ugyanannyit fizettem mindkét gyrosért. Konkrétan 1950 forintot. Az étlapon végigfutva láttam, hogy árulnak rántott sajtot is, amit valószínűleg frissen sütnek ki rendelés esetén, mert a pultban nem volt.