Íme, egy igazán ütős frissítő a nehéz nyári reggelekre

Ha az ébredés utáni első italokról van szó, a legtöbbünknek valószínűleg a kávé vagy a tea jut eszébe, de sokan fogyasztanak citromos, langyos vizet éhgyomorra. Most mutatunk egy ezeknél is jobb napindítót, ami ráadásul kiváló immunerősítő is! Pár perc alatt kész, finom és egészséges.

A sportolók és sztárok Instagram-fotóin gyakran láthatjuk, hogy reggelente milyen különleges turmixokat, préselt gyümölcsleveket, immunerősítő és energetizáló italokat fogyasztanak. Sok híresség esküszik egy csípős italra, mégpedig a gyömbér shotra! A gyömbér ősidők óta ismert és használt fűszer- és gyógynövény, melynek gyógyhatásai közt szerepel az immunerősítés, az energetizálás, a gyulladáscsökkentés és a méregtelenítés is. A gyömbérnek magas a magnéziumtartalma, emellett tele van vassal, cinkkel, C- és B6-vitaminnal, illetve számtalan antioxidánssal is. Ezek együttesen segítenek felvértezni a szervezetet a különféle betegségekkel szemben, sőt védik a sejteket is, így lassíthatják az öregedést. A gyömbér segít az emésztési problémákon is. Nyersen fogyasztva a gyömbér elképesztően erős, csípős, épp ezért érdemes belőle préselt italt készíteni. A gyömbérben található enzimek segítenek megszüntetni a puffadást, rendszeres fogyasztása felgyorsítja az emésztést, sőt mérsékli a gázképződést is. Sok híresség esküszik a gyömbér shotra

Fotó: Shutterstock A gyömbér rendszeres fogyasztása során lehet kiaknázni a növény jótékony hatásait, és ehhez a legjobb módszer, ha minden reggel megiszunk fél decit a gyömbér shot néven ismert italból. Az elkészítése könnyebb, mint hinnénk. Gyömbér shot Hozzávalók: 5 dkg friss gyömbér

2 db citrom

2 ek. méz

500 ml víz

1 tk. kurkuma Elkészítése: A citromot meghámozzuk és a gyümölcshúst felkockázzuk, vigyázzunk, hogy a keserű fehér részek ne kerüljenek bele a turmixba. A gyömbért megpucoljuk, felkarikázzuk és a citromhússal együtt egy turmixgépbe tesszük, hozzáadjuk a mézet, a kurkumát és a vizet, majd összeturmixoljuk. Az italt átszűrjük és fogyaszthatjuk is. Ajánlott napi mennyiség 0,5 dl. Hűtőben tárolva egy-két napig eláll. Ha további praktikus receptekre is kíváncsi, akkor látogasson el a Mindmegette oldalára!

