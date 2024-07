Finom és egészséges lazacos fogás, ami villámgyorsan elkészül

Mary Berry receptjei életmentőek azok számára, akik szeretnek finomakat enni, de egyéb elfoglaltságaik miatt nem érnek rá hosszasan időzni a konyhában. A népszerű internetes szakácsnő receptjeire jellemző, hogy gyorsan, mindössze néhány hozzávalóból elkészíthetőek, és minden egy edényben készül, ezért a mosogatásra sem kell sok időt pazarolnunk.

Néhány nappal ezelőtt egy mediterrán csirke receptjét tette közzé, ezúttal pedig egy ínycsiklandó lazacrecepttel kedveskedik nekünk. Korában már megtanulhattuk tőle a tökéletes sült lazac készítésének fortélyait, ez alkalommal pedig egy serpenyős, tejszínes lazacot készíthetünk el, ami nemcsak hogy lenyűgözően finom, de hihetetlenül egészséges is. Így nagyszerű családi vacsora a dolgos átköznapok alatt, különösen most, hogy a nyári kánikulában legszívesebben a tűzhely közelébe sem mennénk. Ez az egyedényes csoda ugyanis mindössze 20 perc alatt elkészül. Extra tipp: ha valaki nem kedveli a köményt, használhat helyette vékonyra szeletelt póréhagymát is, a lazac pedig rózsaszín pisztránkóggal helyettesíthető.

Hozzávalók:

1 nagy adag vaj

3 nagy fej mogyoróhagyma

1 darab friss édeskömény, hámozva és vékonyra szeletelve

150ml száraz fehérbor

200ml zsíros tejszín vagy creme fraiche

4 vékony szelet 125 grammos lazacfilé félbevágva (bőr nélkül)

100g zöldborsó

Frissen reszelt citromhéj

2 ek aprított petrezselyem

só, bors



Fotó: Shutterstock/Copyright (c) 2020 Alexander Prokopenko/Shutterstock.

Elkészítés:

Olvasszuk meg a vajat egy serpenyőben, majd adjuk hozzá az aprított hagymát és édesköményt, és pirítsuk 2-3 percig. Fegyük lejjebb a hőfokot, és fedő alatt pároljuk még további 8-10 percig, amíg megpuhul. Adjuk hozzá a bort, és forraljuk addig, amíg a fele elpárolog. Ezután keverjük hozzá a tejszínt, és forraljuk egybe. Sózzuk-borsozzuk, majd rétegezzük a mártásra a lazacfiléket. Fedjük le a serpenyőt, és pároljuk körülbelül 4 percig, addigra a lazac majdnem készre fő. Adjuk hozzá a borsót, és főzzük 3percig. Befejezlóésképpen adjuk hozzá a citromlevet, kóstoljuk meg, ha kell még, ízesítsük, és díszítsük friss petrezselyemmel. Tálaljuk rizzsel, burgonyapürével, vagy ropogós pékáruval.

Forrás: Mirror