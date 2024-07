Lebukott a McDonald's: kiderült, melyik szendvicset nem érdemes megrendelni

A férfi egykor vezető séf volt az egyik amerikai McDonald’s étteremben, ő felügyelte a többi szakéács munkáját és a menük összeállításában is kikérték a véleményét. Most már azonban nem dolgozik ott, azonban a TikTok oldalán rendszeresen oszt meg a gyorsétteremmel kapcsoaltos érdekességeket és tanácsokat is ad azoknak, akik szeretnek oda járni.

Fotó: Jurij Kenda / Unsplash / https://unsplash.com/photos/a-mcdonalds-sign-with-a-cloudy-sky-in-the-background-OcMKDx5y11A

Az egyik videójába arról beszélt, hogy szerint melyik az a szendvics, amit senkinek sem kellene megrendelnie. Ő maga is megbánta, maikor ilyet evett.

Az itthon is nagyon népszerű, McCrispy nevű szendvicsről van szó. Mike Haracz elmondta, hogy szerinte nem ropogós, nincs íze mindig száraz és túl sült volt amikor ilyet rendelt.

Hozzátette a séf, hogy ez az ő véleménye, ez ne befolyásoljon senkit, amikor az étlapról választ.

Lehetséges, hogy egyes hamburgereknek különböző íze lehet országonként. Itthon nagyon népszerű a McCrispy, ami a Domi menünek is a része – írja a Mindmegette.



Ahogy korábban megírtuk, a korábbinál több éttermében teszi elérhetővé az amerikai McDonald's a nemrég bevezetett 5 dolláros menüjét, ami az egyik legfontosabb eszköze a versenytársakkal az ügyfelekért vívott harcban. Ez a "filléres ajánlat" kategóriába sorolható menü a cég egyik legfontosabb eszköze lehet abban, hogy visszacsábítsa a vendégeket a gyorsétkezdékbe, illetve a konkurensek hasonló ajánltaira kínál reagálni azzal.

Nem lesznek növényi alapú húshelyettesítőkkel készülő szendvicsek a McDonald'sban, mert az amerikai vállalat közlése szerint nem volt vásárlói igény azokra. A McDonald's nem tervezi, hogy visszahozza a növényi alapú húshelyettesítővel készülő szendvicseit a kínálatba, miután a McPlant burger nevű termék nem aratott sikert San Franciscóban és Dallasban.

Pénteki napokon minden vásárló ingyenes kis sült krumplit kap a McDonald's éttermeiben az Egyesült Államokban, ha legalább 1 dollárért vásárol az étlapról. A vállalat célja a fogyasztók visszacsábítása az éttermekbe.