Rengeteg nyári finomság készíthető ebből a gyümölcsből

A sárgabarack pozitív tulajdonságai

A sárgabarack nem véletlenül a nyár egyik slágergyümölcse: nemcsak mennyien édes és illatos, de egészségünkre is remek hatással van, ezért érdemes kihasználni, amíg a szezon tart, és minél többet fogyasztani belőle.

A sárgabarack bőven tartalmaz antioxidánsokat, ami véd a szabad gyökök kialakulása ellen, ezáltal fiatalon tartja a szervezetet, és hatékonyan veszi fel a harcot a rákos betegségek ellen. Különösen a végbélrák ellen hatásos. Emellett hosszabb életet is élhetnek azok, akik rendszeresen fogyasztják.

Kiemelkedően magas A-vitamin-és béta-karotin tartalmának köszönhetően

a sárgabarack szépíti a bőrt, és még a sárgarépánál is jótékonyabb hatással van a látásra és a szemekre, emellett kiváló C-vitaminforrás,

melynek köszönhetően természetes immunerősítőként is tekinthetünk rá.

Fogyasztása rendkívül hatásos a krónikus székrekedésben szenvedők számára is: mivel rostban gazdag, serkenti az emésztést, gyorsítja az anygacsere-folyamatokat. Szintén a benne lévő rostoknak köszönhető koleszterincsökkentő hatása is, káliumtartalma miatt pedig vízhajtó, méregtelenítő funkcióval is rendelkezik.

A sárgabarackban emellett sok a flavonoid, ezáltal

véd a szívbetegségek kialakulása ellen is.

Fogyókúrázók számára jó hír, hogy igen kalóriaszegény: egy csésze sárgabarackban mindössze 75 kalória lapul, viszont bőven tartalmaz szénhidrátokat, mintegy 40% feletti gyümölcscukor tartalommal rendelkezik, emiatt nem árt mértékkel fogyasztani, különösen cukorbetegeknek és inzulinrezisztenciával élőknek.

Sok foszfort, kalciumot, nátriumot és ként tartalmaz, így erősíti, szépíti a hajat és a körmöket, vastartalma miatt pedig a vérképzésben is fontos szerepe van.

Bár a magját egyesek mérgezőnek tartják, ugyanis némi ciánt tartalmaz, mértékkel fogyasztva az isteni, mandulához hasonló ízű magok igenis pozitív élettani hatásokkal rendelkeznek: a magjában található olaj egyes tanulmányok szerint enyhítheti a fülfájást, emellett B17-vitaminokat tartalmaz, melynek köszönhetően a rákmegelőzésben is fontos szerepe van. Külsőleg alkalmazva szépíti, puhítja a bőrt, ezért különösen ajánlott érzékeny, problémás, száraz bőrre.