Nincs is jobb program nyáron, mint egy kellemes grillezés a barátokkal vagy családtagokkal. Mai összeálltásunkban ezért 8 isteni saslikreceptet mutatunk be, melyek között húsrajongók, zöldségimádók, fogyókúrázók, vegánok, és a halételek hívei is megtalálják a kedvencüket.

Klasszikus rablóhús A hagyományos rablóhús sok szalonnával, kolbásszal és hagymával sokak kedvence a nyári grillszezonban, noha nem egy kifejezetten könnyed étel. Testességét ellensúlyozhatjuk egy könnyű, nyári salátával. Hozzávalók: 50 dkg sertéshús

3 közepes fej vöröshagyma

20 dkg füstölt szalonna

25 dkg parasztkolbász

3 db burgonya

flekken fűszerkeverék ízlés szerint

só, bors

Ízlés szerint fokhagyma Elkészítés: A hozzávalókat feldaraboljuk. A húst befűszerezzük és 1-2 órára hűtőbe tesszük. A krumplikat sózzuk, borsozzuk. A szalonnát felkockázzuk, a kolbászt, krupómlit és hagymát karikákra vágjuk. Pálcikára felfűzzük a húst, hagymát, kolbászt, krumplit, szalonnát. Tepsibe tesszük és fóliával lefedve, közepes lángon 60 percig sütjük. 60 perc elteltével levesszük a fóliát és további 30 percig pirítjuk. Salátával tálaljuk.

Fotó: Shutterstock/Michele Ursi

