Habkönnyű nyári süti a nagyi receptje szerint

Itt a nyár, vele együtt pedig a gyümölcsszezon is, amikor is friss gyümölcsökből készíthetünk egy kis nassolnivalót. A kiflikoch nagyanyáink klasszikusának számít, azonban ez a recept tartalmaz némi pluszt is, ugyanis egy ínycsiklandó cseresznyés boszorkányhab is került a tetejére.

Vágólapra másolva!

A vaníliás sodóban elkevert kifliréteg édességét tökéletesen kiegészíti a cseresznye könnyedsége. A sütemény tetejére pedig egy önmagában is mennyei, retró desszert, a boszorkányhab került, amit szintén cseresznyés lekvárral bolondítottunk meg. Ez a habos sütemény tökéletes desszert, de könnyed második fogás is lehet egy tartalmas leves után. Érdemes rögtön két tepsivel készíteni belőle - írja a Mindmegette. A videóból kiderül, hogy pontosan, hogyan is készül ez az isteni nyári sütemény:

A cseresznye a rózsafélék családjába tartozó cseresznyefa gyümölcse, június elejétől csaknem két hónapig lehet kapni. Változatos gyümölcs, fajtától függően lehet világospiros-sárgás héjú, bordó vagy akár egészen sötétvörös is: a korai cseresznyék általában kicsit vizesebb, savanykásabb ízűek, de ez nem jelenti azt, hogy éretlenek lennének. A cseresznye nemcsak ízletes, hanem vitaminokban, ásványi anyagokban és növényi vegyületekben is gazdag. Fehérje, rost, C-vitamin, kálium, réz, mangán van benne. A C-vitamin elengedhetetlen az immunrendszer és a bőr egészségének fenntartásához, míg a kálium szükséges az izmok összehúzódásához, az idegműködéshez, a vérnyomás szabályozásához és sok más testi folyamathoz is. A cseresznye jó rostforrás is, így segít fenntartani az emésztőrendszer egészségét azáltal, hogy táplálja a jótékony bélbaktériumokat és elősegíti a bél egészséges működését. Magas az antioxidánstartalma is, amely még táplálóbbá teszi.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!