Itt a legfinomabb citromos süti recept, ha airfryerben akarunk sütni

Az airfryer az a konyhai eszköz, amely nélkül manapság a legtöbb család már nem is akar a konyhában létezni. Sokoldalú, gyors és egyszerű, ezért szeretik sokan a forrólevegős sütővel készült ételeket, arról nem is beszélve, hogy mennyivel egészségesebben készíthetjük el őket. Ráadásul anélkül, hogy az ízében és az állagában megváltoztatnánk őket. Ezek a remek konyhai eszközök azonban abban is segíthetnek, hogy fél óra alatt ínycsiklandóan finom édességeket készítsünk - írja a Mirror.

Juliet Sear zseniális desszertreceptekkel rukkolt elő, az Air Fryer Baking Magic című könyvében, köztük egy finom áfonyás citromtortával is, mutatjuk, hogy készítse el otthon ön is.

Képünk illusztráció! Fotó: Unplash

Hozzávalók:

A tésztához:

135 g lágy vaj, plusz a kenéshez egy kevés

100 g zsíros görög joghurt, plusz egy kevés tálaláshoz

3 közepes méretű tojás

1 citrom héja és leve, plusz egy kis héj a díszítéshez

150 g liszt

135 g barnacukor

150 g áfonya, plusz a tálaláshoz

A vajkrémhez

250 g lágy vaj

500 g porcukor, átszitálva

1 tk vanília kivonat

Egy kis tej

3 evőkanál áfonyalekvár

Elkészítés:

1. Tegye egy nagy tálba a vajat, a joghurtot, a tojást, a citrom héját és levét, a lisztet és a cukrot. Elektromos habverővel keverje össze. A tésztát felezze meg egyenlő arányban, majd szórja rá az áfonya felét, ezután pedig tegyük rá a tészta másik felét, majd szórjuk rá a többi áfonyát.

3. Melegítse elő a légsütőt 140°C-ra. 25-30 percig sütjük, amíg meg nem kel és aranybarna nem lesz.

4. Hagyja hűlni a formákban 10-15 percig, majd fordítsa rácsra, hogy teljesen kihűljön. Vágja le a sütemények tetejét, hogy szép formát kapjon.

5. Készítsük el a vajkrémet: verjük simára a vajat, majd fokozatosan keverjük hozzá a porcukrot és a vaníliát. Kevés tejjel lazítsuk fel, így könnyebben kenhető, de megtartja a formáját.

6. Tegye a tészta egyik felét a tányérra, és kenje meg 150 g vajkrémmel. A közepébe mélyedést készítünk, és a közepét megtöltjük 2 evőkanál lekvárral. Majd rátesszük a tetejére a másik lapot, megkenjük a tetejét és az oldalát is a krémmel.

7. Egy kés hegyével foltozzon a maradék lekvárból az oldalára és a tetejére, majd egy fogazott kaparóval húzza körbe a külsejét, hogy átsöpörje a lekvárt. Használja a paletta kés hegyét vagy egy teáskanál nyelét, hogy kör alakú örvényt készítsen a tetején.