Ennek most fognak örülni: kiderült, hogy rengeteg jótékony hatása van a szalonnának

Egy idegtudós olyan hírekkel rukkolt elő, amelyeknek a szalonna szerelmesei biztosan örülni fognak – kiderült, hogy kiadós reggeli jótékony hatású is lehet. Többek között felpörgeti az agyműködést, sőt még az immunválaszt is felgyorsítja. Ez sokak számára megdöbbentő lehet, mivel a szalonnában sokszor rengeteg telített zsír, só és tartósítószer is előfordulhat, amelyek mindegyike összefüggésbe hozható a rák kialakulásának kockázatával - írja a Daily Star.

A legújabb kutatásból azonban kiderült, hogy

akár csak egy leheletnyi vékony szalonna szelet is beindíthatja az agyműködést, erőt adva az agy azon a részeinek, amelyek a szaglás és a látás feldolgozásáért felelősek.

Emellett megőrzi az elme élességet, és javítja a memóriát. Ráadásul felpörgeti azokat az agyi zónákat, amelyek motivációért és jutalmazó hatásért felelősek.

Képünk illusztráció. Fotó: Unplash /Michelle @Shelly Captures It

Hugo Alexandre Ferreira professzor, a Lisboai Egyetemről az idegtudományok és az érzékszervi tanulmányok egyik kiemelkedő kutatója, aki mélyen beleásta magát az érzékszerveink agyi tevékenységeibe, így fogalmazott:

Az étrend és az agyműködés közötti kapcsolat mindig is lenyűgöző kutatási terület volt. A szalonna fogyasztása az érzékszervek és a kognitív képességek fejlesztésében is szerepet játszik.

A kutatásról szóló cikk szerint a szalonnafogyasztás hatással lehet a bél-agy tengelyre, egy kommunikációs hálózatra, amely összeköti a beleket az aggyal. Az élelmiszer befolyásolhatja ezt a kapcsolatot, javítva a közérzetet, az emésztést és az immunválaszt is – írja a Manchester Evening News .

Az olyan ételek élvezete, mint a szalonna, elindítja a dopamin neurotranszmittert, amely kulcsfontosságú a motiváció és a jutalom érzésében.

A jó közérzetünket felerősíti ez a kémiai folyamat, mivel stimulál bizonyos neuronális útvonalakat, amelyeket tudományosan mezokortikolimbikusnak és nigrostriatálisnak neveznek.

Lényegében a "boldog belek boldog agyi folyamatokat idéznek elő."

A Jolly Hog kolbász- és szalonnagyártó annyira örült a hírnek hogy ingyenes szalonnaszendvicseket osztogatott. Az alapító, Olly Kohn megjegyezte: "Mindig is tudtuk, hogy a szalonnaevés nagyszerű kezdése a napnak, így viszont, hogy valódi tudományos megállapításról van szó, még elszántabban igyekszünk hogy örömet szerezni a termékeinkkel."