Ezért csípik meg Önt gyakran a szúnyogok

Ez azonban kevésbé mérvadó eredmény, tekintve, hogy a világon több, min 3000 fajta szúnyog él, és a tanulmányban csak két fajt vizsgáltak.

Sör

Két tanulmány eredményei is azt igazolták, hogy

azok az emberek, akik szívesen fogyasztanak sört, könnyedén a szúnyogok céltáblájává válhatnak,

mert az ital megváltoztatja a bőrből felszabaduló vegyi anyagok összetételét. Azonban, ahogy a banán esetében, itt is korlátozottan bizonyítható tényről van szó, hiszen a közel 3000-ből mindössze egy szúnyogfajt vizsgáltak.

Mit fogyasszunk?

Jó hír lehet számunkra, hogy vannak olyan ételek is, amelyek segíthetnek minimálisra csökkenteni - ha nem is elkerülni - a szúnyograjok támadását. Azonban ahogy a szúnyogokat bevonzó táplálékokra, úgy ezekre is vonatkozik, hogy mindez nem száz százalékban bizonyítható, csupán néhány eddigi tanulmány eredménye.

Bazsalikom, zsálya, rozmaring, kardamom

Egy tanulmány szerint ezen fűszernövények fogyasztásának hatására egy eukaliptol nevű kámforvegyület szabadul fel az emberek szervezetéből, mely a bőrön keresztül párolog, a szúnyogok pedig messzire kerülik az illatát.

Bármilyen hagymás vagy fokhagymás étel

A hagymafélék allicint tartalmaznak, amely a kutatás eredményei szerint elűzi a bosszantó vérszívókat, ráadásul segít megelőzni a szúnyogok által terjesztett maláriát is. Az azonban nem egyértelmű, hogy mennyi fokhagymát, illetve hagymát kell ennünk ehhez.

Grapefruit

A grapefruit tartalmaz egy nootkaton nevű vegyületet, melynek egyedi aromája van, és egy tanulmány szerint segít távol tartani a szúnyogokat, ha sokat fogyasztunk belőle, esetleg a bőrünkre permetezzük.

Forrás: FoodandWine