Savanyú káposztás halászlé, mennyei túrófánk – a legendás Szúnyogszigeti Halászcsárdában jártunk

Szúnyogszigeti Halászcsárda

Fotó: Talán Csaba

Kifelé menet az Üvegtigris című film jutott eszembe. „Rossz helyen van ez a kocsi.” - mondták a filmben, mert nem érkezett vendég a lakókocsiból kialakított büfébe, amely valóban nem túl forgalmas helyen volt.

De a Szúnyogszigeti Halászcsárda pontosan kiváló példája annak, hogy bármilyen eldugott étteremről is legyen szó, ha a konyhája csodálatos, az ételek különlegesen finomak, akkor annak híre megy és az étterem sikeresen működik.

A csárda helyén egyébként 150 évvel ezelőtt is halászok főzték a híres halászleveiket, amelynek hírnevét a később felépült halászcsárda évtizedek óta igyekszik megőrizni. Fontos, hogy az étterem télen zárva tart. A környék kedvelt hely a kirándulóknak is, hiszen itt található az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékhelye, a felújított katonai emlékpark, a Doni emlékkápolna, valamint egy csodálatos arborétum is.