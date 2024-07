Zöldbabfőzelék: a nyár egyik kedvence

A zöldbab a hüvelyesek családjába tartozik, úgy mint a borsó vagy a lencse. Népies elnevezése a paszuly vagy a fuszulyka, de tájegységektől függően számos elnevezése van. Őshazája Mexikó, ahol az indiánok ősidők óta felhasználják. Európába először a XVI. században jutott el, azonban arra még várni kellett, hogy igazán népszerű legyen. Azóta számos fajtája létezik és terjedt el az egész világon. Magyarországon is igen népszerű, a zöldbabfőzelék pedig sokak kedvence.

A zöldbabfőzelék a magyarok egyik kedvence

Miért egészséges a zöldbab?

A zöldbabnak számos olyan tulajdonsága van, amely miatt kifejezetten egészséges és a diétázóknak is ajánlott a fogyasztása.

Megtalálható benne a B1-, B2- és C-vitamin és magas a rost tartalma, azonban alacsony a szénhidrát és fehérje tartalma. 100 grammjában pedig csak 41 kalória van.

A zöldbab fogyasztása kifejezetten ajánlott a cukorbetegeknek is, mivel segít szabályozni az inzulin jelenlétét a vérben. Sokan azért tartanak a hüvelyesektől, mert azok nehezen emészthetőek, ez alól azonban kivételt képez a zöldbab, így ettől sem kell tartanunk.

Többféleképpen is fel lehet használni a zöldbabot, ami nem mellesleg egészséges is

Három tökéletes zöldbab recept: zöldbableves, zöldbabfőzelék és zöldbab saláta

Majonézes zöldbab saláta:

50 dkg zsenge zöldbab

2 dl majonéz

5 dl tejföl

1 ek ételízesítő

1 kvk só

Elkészítés: A megpucolt és felaprított zöldbabot sós, ételízesítős vízben megfőzzük. Amíg a bab fő, addig a tejfölből és majonézből tartármártást készítünk, majd amikor a bab megfőtt leszűrjük, lehűtjük majd összekeverjük a mártással, ízlés szerint fűszerezzük. Minimum 1-2 hagyjuk hűlni, de az a legjobb, ha egy egész estét pihentetjük.

A legfinomabb zöldbabfőzelék

Hozzávalók:

75 dkg vajbab

só

2 db babérlevél

3 ek liszt

4 ek olaj

2 gerezd fokhagyma

1 mk pirospaprika

3 dl tejföl

1 ek ecet

1 ek cukor

1 csok petrezselyem

Elkészítés: A zöldbabfőzeléket többféleképpen is el lehet készíteni, lehet hagyományos rántással készíteni és lehet önmagával is sűríteni, mi most egy tejfölös variációt mutatunk be. A megtisztított és feldarabolt babot feltesszük főni, annyi vízben amennyi éppen ellepi, majd megsózzuk, beletesszük a babérlevelet és puhára főzzük. Míg a bab fő, addig a lisztből és az olajból rántást készítünk, majd megdinszteljük rajta a finomra vágott hagymát és fokhagymát, végül levesszük a tűzről, hozzáadjuk a pirospaprikát és hozzákeverjük a tejfölt. A rántáshoz folyamatos kevergetés mellett 2 dl hideg vizet adunk, majd ha csomómentesre kevertük, akkor hozzákeverjük a forrásban lévő babhoz, majd újraforraljuk a főzeléket. Körülbelül 5 perc főzés után ecettel és cukorral ízesítjük, friss petrezselyemmel tálaljuk.