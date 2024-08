Hihetetlenül finom és gyors reggeli az airfryer segítségével

Egy séf lenyűgözte az ételrajongókat két népszerű étel ötvözésével amelyeket akár légsütőben is elkészíthetünk. Emily Scott, a What I Ate For Breakfast szerzője a klasszikus, angol alapanyagokkal és a samosa-val kötött házasságot. A receptkönyv szerzőjét néhány követője a „reggeli királynőjének” hívta innovatív receptjei miatt - írja a Mirror.

Emily ezt írta bejegyzésében:

Bemutatkozik a reggeli samosa: ropogós filocsomagok, melyekben sült bab, kolbász, rántotta és szalonna is van. Nagyon finom!

„Bármilyen tölteléket tehet bele – próbálja ki a gombát, vagy a paradicsomot... a lehetőségek végtelenek.”

A rajongók nem győzték dicsérni a recept szerzőjét a „zseniális ötletéért”. Laoise azt mondta: „Ó. Ezek nagyon jól néznek ki.” „Micsoda remek reggeli ötlet.” Egy másik felhasználó egyenesen azt vallotta, hogy : „A samosa az új kedvencem.”

Reggeli samosa

Hozzávalók:

Pár lap filo tészta

220 g konzerv bab

4 db főtt kolbász

4 tojásból készült rántotta

100 g sült bacon

olvasztott vaj a kenéshez

Képünk illusztráció. Fotó: Unplash /Sanju M Gurung

Elkészítés: