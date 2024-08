Megkóstolták az Egyesült Királyság legdrágább fish & chipsét

A 23 éves Callum Ryan augusztus 5-én vacsorázott a Kerridge's Fish & Chips étteremben az ikonikus londoni Harrodsban, és elképesztő összeget 37,00 fontot (nagyjából 17 ezer forintot) fizetett az ételért és további 4,95 fontot (2300 forintot) egy kóláért. A buckinghamshire -i Milton Keynesben élő tartalomkészítő a következőket mondta:

Nagyon izgatott voltam, hogy kipróbálhatom, de csalódtam.

"Az étel átlagos volt, és őszintén szólva szívesebben enném a helyi fish and chipset. Ez a legdrágább fish and chips az Egyesült Királyságban, ezért ennél valamivel többet várnék" - tette hozzá. "Kicsit csalódott voltam. Nagyon kellemes és kissé hűvös volt a hangulat, de összeséségben nem hiszem, hogy megéri az árát – a nap végén ez csak egy fish and chips."

Képünk illusztráció. Fotó: Unplash

Az is megdöbbentette, hogy a számlán egy "fedezeti költség" is szerepel, amivel korábban soha nem találkozott. "Azt hiszem, ez csak egy előkelő dolog" - mondta.

A fedezeti díj egy olyan díj, amelyet a számlához szoktak hozzáadni, hogy hozzájáruljanak az éttermi szolgáltatáshoz vagy a szórakoztatáshoz, például egy élő zenekar díjához - írja a Mirror.

A híres séf, Tom Kerridge által 2021 júniusában megnyitott Kerridge's Fish & Chips azonnali visszhangot váltott ki a magas árai miatt. Tom Kerridge korábban megvédte az árait a Times Rádióban.

Callum dicsérte az étterem hangulatát és a kiváló kiszolgálást, mondván, hogy a légkör "nagyszerű", a személyzet kiszolgálása pedig "10-ből 10". Ugyanakkor elismerte, hogy a meredek árak visszatartanák attól, hogy visszatérjen.

Így nyilatkozott:

Ha kevesebbet költöttem volna, boldog lennék, de egyszerűen nem tudok elégedett lenni ezzel az árral.

De áradozott az ételekről, különösen a szószokról. Callum elmondta: "A szószok, különösen a curry szósz, csodálatosak voltak. Ha az ár más lenne, akkor élvezetes élmény lett volna."

A KFE Fish & Chips Survey 2024 adatai szerint az Egyesült Királyságban a fish and chips rendszeres adagjának átlagos ára 10,88 font (nagyjából 5100 forint), ami azt jelenti, hogy a Kerridge-féle étel közel négyszerese a brit átlagnak.

A számlája így nézett ki:

Fish & chips adag - 37,00 font (nagyjából 17 ezer forint)

Egy pohár cola - 4,95 font (kb 2300 forint)

Fedezeti díj - 1 font (kb 470 ft)

Szervizdíj - 5,24 font (kb 2410 ft)

Összesen: 48,19 font ( nagyjából 22650 forint)