15 perces csirkés fajitas - egyenesen az AirFryerből

Kiváló megkoronázása lehet a napnak, ha vacsorára egy jó fajitast készítünk. A fűszeres, húsos-zödséges fogás sokak kedvence lehet, ráadásul nem kell hosszasan időzni a konyhában ahhoz, hogy elkészítsük. Különösen, ha van egy jó AirFryer sütőnk, amivel mindössze 12 percre redukálhatjuk a főzési időt.

Az egyszerű, de nagyszerű receptet egy @healthy_floflo nevű gasztrovlogger tette közzé, aki gyors, finom és tápláló receptjeinek köszönhetően már több, mint 278 ezer rajongót szerzett.

Ez az AirFryerben készíthető csirkés fajitas pedig az összes receptje közül az egyik legnépszerűbb, hiszen amellett, hogy finom és villámgyorsan elkészül, adagonként 55 gramm fehérjét tartalmaz, és olcsón beszerezhetők a hozzávalókból készül, így nem kell hozzá mélyen a zsebünkbe nyúlni.

Fotó: Shutterstock/ venulal sukumaran / Shutterstock/ venulal sukumaran

Hozzávalók:

2 db paprika szeletelve

1 vöröshagyma apróra vágva

1 evőkanál aprított fokhagyma

300g csirkemell, vékony csíkokra szeletelve

1/2 lime

1 evőkanál olaj

30g fajita fűszer

Tortilla lapok, koriander és 1/2 avokádó a tálaláshoz

Joghurtszósz

100g natúr joghurt

1/2 tk fokhagymapor

1/4 tk salt

Elkészítés:

Keverjük össze a szeletelt csirkemellet az aprított hagymával, fokhagymával, lime-lével, paprikával, olajjal és a fűszerkeverékkel, majd helyezzük a sütőedénybe. Süssük 180 fokon 12 percig, félidőben keverjük meg. Közben készítsük el a fokhagymás joghurtos szószt. Vegyük ki a sütőből a készre sült húst, és állítsuk össze a fajitast: töltsük a csirkés keveréket tortillalapokba, adjuk hozzá a joghurtos mártást, szeletelt avokádót és a koriandert. Ha szeretnénk, kiegészíthetjük némi sajttal, paradicsommal, salátával, vagy bármilyen egyéb hozzávalóval, amit épp találunk a konyhában, és jól passzol hozzá.

Fotó: Shutterstock/ Andrei Leontev / Shutterstock/ Andrei Leontev

Korábban már írtunk az air fryer sütők előnyeiről, talán nem véletlen, hogy az utóbbi időben egyre népszerűbbek, ugyanis finom, egészséges ételeket varázsolhatunk az asztalra még a rohanó hétköznapok, vagy a nyári kánikula alatt is, amikor senkinek nincs kedve a tűzhely mellett álldogálni hosszabb ideig. Ráadásul plusz előny, hogy a főzéshez felhasznált olaj mennyiségét is erősen lecsökkenthetjük a forrólevegős sütő használatával, így könnyedén készíthetünk magunknak egészséges sült krumplit, vagy rántott húst a diéta alatt is, anélkül, hogy kalóriák millióit vinnénk be a szervezetünkbe a bő olajban való sütésnek köszönhetően.